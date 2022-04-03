/689800/مسلسل-جزيرة-غمام-الحلقة-1-كتاب-عن-تحضير-الجن-لـ-والد-أحمد-أمين-يعرضه-للخطر

بدأ ت الحلقة الأولى من مسلسل جزيرة غمام بـ لقطات أرشيفية قديمة من حياة الراحل أنور السادات ثم تذهب إلى جامع يصلي فيه السادات، ثم تظهر لقطات من جزيرة غمام ويحكي قصتها بصوت الراوي.

دوت الخليج

ينتقل إلى مشهد طلوع روح الشيخ مدين في وجود من يعتبرهم ابنائه الثلاث، ثم تظهر لقطة من البحر بها مراكب بحرية تظهر فيه مي عز الدين وطارق لطفي ثم بعض المراكبية يصطادون ويظهر لهم في الشباك جثة فتاة شابة. ثم يظهر مشهد لمحمود البزاور و.... مع الصيادين الذين عثروا على الجثة، ويطلب من البزاوي حضور الشيخ مدين الذي يحتضر، ليطلب الحج إخبار أهل البلد عن وجود جثة هامدة لفتاة شابة. مشهد الشيخ مدين الذي يطلب خروج اثنين منهم وترك عرفات الذي يقوم بدوره أحمد أمين، ويقول بعض الكلمات يستكملها عرفات بتأثر ويطلب منه الجلوس بجواره والابتسام وهو في حالة انهيار وبكاء ليعيطه دفتر ويطلب من الاحتفاظ به في ملابسه. ويطلب منه مدين قراءة هذا الدفتر لكي يعرف أهل الجزيرة، وطلب منه الحذر من نفسه وأن يتمهل ثم احتضنه وهو ينهار، كما طلب منه أن يحذرهم من الزوبعة ويعطي له العديد من النصايح. مشهد لـ خلدون الذي يقوم بدوره طارق لطفي والعايقة التي تقدم دورها الفنانة مي عز الدين ومرأة ساحرة، ويدور بينهم الحديث عن عجمي مالك الجزيرة الذي يأمل خلدون السيطرة عليها.

أحمد أمين الابن المفضل للشيخ مدين

ويرجع المشهد إلى احتضار الشيخ مدين ويطلب دخول محارب الذي يقوم بدوره فتحي عبد الوهاب ويسري الذي يقوم بدوره أحمد جمعة ليخبرهم أن وريثة في المشيخة محارب، ومن سيأخذ البيت اما عرفات له سبحته.

ثم يلفظ الشيخ مدين انفاسه الأخيرة، ويذاع الخبر في الجزيرة، وفي مشهد يجمع بطلان الذي يقوم بدوره محمود البزاوي والعجمي يسأل بطلان اذا تعرف احدهم على جثة الفتاة الشابة.

وبعد ذلك مشهد لجدة الجثة وهي ملقاه على الارض وتصرخ باسمها سندس، وتطلب من العجمي مالك الجزيرة حق حفيدتها، ويطلب منها بطلان عدم افتراضها سوء النية، وان سبب وفاتها إنزلاق أثناء غسل الصحون، لتغضب وتخبره ان صدرها مشقوق، ثم يرجع المشهد في حديث أبناء الشيخ مدين، ويقاطعهم عرفات بالخروج لتحضير غسل مدين.

وصول مي عز الدين وطارق لطفي لـ جزيرة غمام

وبعد ذلك وصول “صرح برمش عين” التابع لـ العايقة وخلدون، وهم فرقة غجرية للرقص.

ويذهب المشهد إلى عرفات يسبح بسبحة الشيخ مدين ويدخل عليه محمد جمعة ويطلب منه مغادرة البيت لأن زوجته ستأتي ويعد عرفات الرحيل ثم يسلم على اخيه ويترك البيت. وفي اخر مشهد في الحلقة الاولى من جزيرة غمام يطلب عجمي دفن سندس في نفس الوقت الذي يدفن فيه الشيخ مدين، ثم يقطع كلامه زنان ويطلب من عجمي اخذ المركب ويذهب لابلاغ المركز، ويطلب عجمي من والد زنان بجلده 50 جلده نظرًا لتجاوزه حدوده.