/689799/خلوا-بالكم-احمد-موسى-استهداف-أبطال-الاخيار-3-من-جماعة-الاخوان-معنويا-على-مواقع-التواصل

حذر الإعلامي أحمد موسى، المصريين من قيام حملة ممنهجة من افراد جماعة الاخوان المسلمين ضد كل القائمين والمشاركين في مسلسل الاختيار 3 ، والذي يقوم بتوثيق أحداثا حقيقية عن فترة حكم هذه الجماعة الإخوانية الارهابية للدولة المصرية.

دوت الخليج جاء ذلك خلال تقديمه برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، مضيفا كل القائمين على الاختيار 3 وابطاله سوف يتعرضوا لحملة إخوانية إرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي وانا بقولكم خلو بالكم من دلوقتي”. خلوا بالكم.. احمد موسى: استهداف أبطال الاخيار 3 من جماعة الاخوان معنويا على مواقع التواصل وتابع الإعلامي أحمد موسى :" ابطال الاختيار الذين قدموا معلومات يتم توثيقها للتاريخ كي يعرف أبناء الشعب المصري خطط الجماعة الإرهابية لهدم مصر، سوف نجد حملة تحريض عليهم.. وسوف تروا هذا الكلام، لانه اي شخص يقوم بعمل لصالح بلده تقوم الجماعه باستهدافه سواء جسدي او معنوي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والهاشتاجات”.

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