/689785/مسلسل-المشوار-الحلقة-الأولى-الحزن-يخيم-على-محمد-رمضان-بعد-تلقيه-مكالمة-طال-انتظارها

مسلسل المشوار الحلقة الأولى، استهلت الأحداث بطلب ماهر -محمد رمضان- من زميله في العمل بأن يساعده في الوضوء حيث خلع حذاءه لكي يتوضأ ووضعه في ما يسمى «تروسيكل» مع أشياء أخرى، فإذا بصاحبه ينطلق به، ليهرول ماهر من وراءه في المياه صارخًا.

دوت الخليج يرصد أحداث الحلقة الأولى من مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني.

صدمة محمد رمضان بعد دخول دينا الشربيني المستشفى

حدث «فلاش باك» وأتى أحد المسئولين لماهر يبلغه بأن الإدارة تستدعيه للحضور فتغير وجهه ومن ثم أجرى مكالمة هاتفية مع زوجته ورد -دينا الشربيني- لكن الأخيرة لم ترد فاستلقى سيارة وأخبر السائق منصور -محمد جمعة أنه منشغل على زوجته كثيرًا.

دينا الشربيني تتدعي المرض من أجل المسقعة

ومن ثم هبط من السيارة في طريقه لزوجته التي وجدها مستلقية على فراش العيادة ليخبره الطبيب بأنها أغشي عليها أثناء العمل، ليسألها عن حالها فتغمز له من ورائهم ما يشير إلى أنها مجرد تمثيلية مثلتها على أصحاب العمل.

لتخبرهم المريضة بأنها قد تكون حامل، فيعيشان الاثنان في الدور كما يقال ويستكملان تمثيليتهما، حيث أخذ ماهر يسند ورد ليساعدها على السير، ومن ثم تخبره الأخيرة بأن السبب وراء تلك المسرحية أن ابنهما رحيم يريد أكل مسقعة.

دينا الشربيني ومحمد رمضان بأجواء رومانسية

يجمع الثائي مشهد رومانسي تتضمنه الغيرة والخوف على ورد من ماهر قائلًا: "كنتي هتخلعي قلبي.. اوعي الرجالة اللي يكونوا شلوكي لما وقعتي".

توضح الأحداث أن ماهر وزوجته ورد ينتظران خبر سيريح قلبهما ويغير حياتهما وهو القبض على أحدهم.

ينتقل المشهد إلى الساحة التي يلعب فيها ابنهما رحيم ليأخداه ويذهبا للبيت الذي تمتلكه خالتهم وصيفة التي يناديها ماهر بعروس إسكندرية ويمكثان معها فيه.

يدخل ماهر على زوجته ورد في المطبخ ويبدأ في مغازلته ولا يتمكن من الاجتماع بها بسبب خالته وصيفة التي تستهل في النداء عليه، فينزعج ويخرج.

جاء صلاح ابن خالة ماهر ليعتب عليه بسبب ذهابه مبكرًا من العمل للمرة الثالثة، فيكذب عليه الأخير مشيرًا إلى أن ما دفعه لذلك حمل زوجته ورد، ويبدأ صلاح المتزوج من اثنتان في تحذيرهما بأن صاحب العمل سيطردهما إذا ما لم يلتزما.

محمد رمضان ودينا الشربيني يدعيان الفقر

تقع الأحداث في المشهد التالي بالمطبخ حيث تطلب ورد من ماهر بأن يعطي صلاح مال ليحل عنهما، فيعارضها قائلًا: «احنا لازم ننزل كل يوم الشغل ونرجع هلكانين ومينفعش نديه فلوس ولا ناخد شقة عشان دماغه متشتغلش ويقعد يقول يا ترى جابوا الفلوس منين».

الحزن يخيم على محمد رمضان بعد تلقيه مكالمة هاتفية طال انتظارها

لتنتهي أحداث مسلسل المشوار الحلقة الأولى بتلقى ماهر مكالمة هاتفية طال انتظارها من سعيد -محمود الليثي - الذي كلفه بمراقبة بيت شخص يدعى وجيه، لكن الأمر لم يسير مثلما كان يريد ماهر إذا أخبره سعيد أنه وجيه ظهر أمامه.