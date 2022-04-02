تفاهة وهيافة.. إلهام شاهين:»بتريق على الناس اللي بتعلن حياتها الشخصية على السوشيال ميديا»

/689779/تفاهة-وهيافة-إلهام-شاهينبتريق-على-الناس-اللي-بتعلن-حياتها-الشخصية-على-السوشيال-ميديا

قالت الفنانة إلهام شاهين، انها تعرضت لموقف تسبب في غضبها بشكل كبير ووصل الامر الى وصفها له بالخيانة العظمى ، وهو تصوير عيد ميلادها في بيتها ونزوله على السوشيال ميديا.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءها عبر برنامج العرافة تقديم الإعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، مضيفة:” اللي اتذاع كان من حد موجود صور الحفلة ونزلها.. وانا مش هتكلم عنه لانه خرج من حياتي لا هذا الامر خيانة كبرى لان بيتي مش سبيل .. وهذا الامر خيانة عظمى بالنسبالي خاصة انها جاءت من شخص قريب .. والله لا يسامحه على عمله وخرجته من حياتي وصفحة واتقفلت.. انا بتريق على الناس اللي بيظهرو حياتهم الشخصية على السوشيال ميديا لانها تفاهة وهيافة “.

تفاهة وهيافة.. إلهام شاهين: بتريق على الناس اللي بتظهر حياتها الشخصية على السوشيال ميديا

واستطردت:” في ناس زعلت مني بسبب الموضوع ده، لان هذا الامر تسبب في فقد ثقة عدد من الاشخاص حيث ان هناك بعض الاشخاص قالولي الحمد لله ان احنا ما جيناش البيت بسبب هذا الامر وهذا الامر كان كارثة بالنسبالي .. انا كنت همةت فيها”.

الهام شاهين: انتقد التفاهه الموجودة على السوشيال ميديا

واستكملت الفنانة الهام شاهين :” أنا طوال الوقت انتقد التفاهه الموجودة على السوشيال ميديا، ولا أتعامل معها.. والله يخربيتها ويحرقها بجاز لانها تسببت في عمل مشاكل للعديد من الاشخاص.

هذا وحلت الفنانة الهام شاهين اليوم ضيفة في برنامج العرافة تقيدم الإعلامية بسمة وهبة المذاع على فضائية المحور افي تمام الساعة السادسة والربع بأول أيام شهر رمضان المبارك .