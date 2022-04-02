/689763/أمير-كرارة-يكشف-عن-سر-إعتذاره-عن-الممر-لأول-مرة

كشف الفنان أمير كرارة عن أسباب اعتذاره عن دور البطولة في فيلم «الممر» وذلك أثناء حلوله ضيف على الحلقة الأولى من حبر سري في رمضان مع الإعلامية أسما إبراهيم.

دوت الخليج يرصد لكم أسباب إعتذار أمير كرارة عن الممر وذلك خلال السطور القادمة

صرح كرارة أن السبب يرجع إلى التزامه بالكثير من الأدوار التي كان يجسد فيها أدوار الضابط، حيث قال: اعتذرت عن الممر عشان كان عندي ادوار كتير وطالع فيها ظابط فى كلبش 3 وحرب كرموز.

وتابع كرارة، قائلًا: اعتذرت عن مسلسلات قبل كده ولكن انا كنت ببقى عارف بعمل ايه وأنا اتحطيت فى دور الظابط 5 مرات وعملته في حرب كرموز والاختيار وكلبش، وكان كلهم مختلفين عن بعض ولكن قبل كده عملت مسلسلات شبه بعض زي حواري بوخاريست ومسلسلات مشابهة.

معلومات عن أمير كرارة

هو ممثل ومقدم برامج مصرى من مواليد 10 اكتوبر عام 1977 اشتهر بادواره الدراميه و ادوار الاكشن، مثل: حرب كرموز، هروب اضطرارى، عمليات خاصه، و من أهم مسلسلاته مسلسل كلبش 1 و2و3، الطبال، حوارى بوخارست، الأختيار.

ولد أمير كراره فى حى مصر الجديده فى مدينه القاهره، وتخرج من كلية السياحة و الفنادق قسم سياحه ولكن لم يعمل في مجال دراسته، وكان كرارة كان لاعب للكره الطائره و شارك ضمن الفريق القومى الأساسى للكره الطائره فى مصر، و دخل بطولات للعالم فى الكره الطائره.

تزوج كرارة عام 2006 بهند صلاح حسنى شقيقة الممثل واللاعب السابق أحمد صلاح حسنى و خلف منها ولد «سليم» و بنتين «ليلى و نيللى».

وكانت بدايته الفنية فى مجال الإعلانات التلفزيونيه بأدوار صغيره فى الإعلانات المصريه، حتى اكتشفه الاعلامى المصرى طارق نور و قدمه للعالم و قدم أول برنامج ليه باسم ستار ميكر عام 2002 و دخل كرارة فى نفس السنه عالم التمثيل من خلال سيت كوم شباب اون لاين عام 2002، و بعدها توالت اعماله الفنيه و التي من أبرزها أحلى الاوقات عام 2004، وزكى شان عام 2005، وعمليات خاصه عام 2007.