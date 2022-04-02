الرئيس السيسي يهنئ سلطان عمان بحلول شهر رمضان المعظم

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن تمنياته للشعب العمانى الشقيق بكل الخير والتقدم والاستقرار.

وأعرب السلطان العمانى عن خالص شكره وامتنانه لأخيه الرئيس، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.