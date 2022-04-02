قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الصفائح الدموية عبارة عن خلايا تجري في الدم لمنع النزيف عند حالات الجروح..

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشرايين تنقبض فور أي إصابة لمنع نزييف الدم، وتكون بمثابة تنبيه لحضور الصفائح لتقف في مكان الإصابة.

ولفت الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أنه يوجد 350 صفيحة دموية في المليمتر من الدم، موضحا أنه يمكن تعطيل عمل الصفائح الدموية بفعل فاعل وهي تناول الأسبرين.

واختتم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الصفائح الدموية هي خلايا خطيرة جدا يكونها النخاع العظمي المسئول عن الصفائح الدموية وكرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسام موافي يكشف وظيفة الصفائح الدموية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.