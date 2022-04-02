أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء.. كلمات مؤثرة من علي جمعة عن أكل...

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الصلاة هي صلة بين العبد وربه وإنه يجب أن نستمر ونصبر على الطاعة.

وأضاف علي جمعة، خلال تقديم برنامج «القرآن العظيم» المذاع على قناة صدى البلد، أن الصبر على الطاعة ستجعلنا في رعاية الله سبحانه وتعالى.

واستطرد الدكتور على جمعة أن الله أكرمنا في تلك الأمة، موضحا أن كل تشريف معه تكليفا، متابعا «أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء».

وتابع الدكتور علي جمعة أن البحث عما يحبه الله والابتعاد عن ما يكره الله سبحانه وتعالى سوف يكون حينها المؤمن في معية الله سبحانه وتعالى.

وأكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، أن طيب المطعم من أسباب استجابة الدعاء، وطيب المطعم معناه أن الإنسان يأكل من حلال لا يكون مرتشي أو يستولى على الميراث وغيرها من أنواع أكل المال الحرام مع ضرورة أن يأكل حلال ولا يشرب الخمر أو يأكل لحم الخنزير.