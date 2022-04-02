وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً بنظيره الفرنسى جانإيف لودريان، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية على المسارات كافة وعدداً من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ثمنا خلال الاتصال التطورات الإيجابية على صعيد التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، حيث رحب شكرى فى هذا الإطار بنتائج زيارة وزير المالية والاقتصاد الفرنسى إلى مصر الأسبوع الماضى لمتابعة تنفيذ عدد من مشروعات التعاون القائمة والتوقيع على عدد من الاتفاقيات المهمة لتدشين مسارات جديدة من التعاون.

وناقش الوزيران خلال الاتصال كذلك آخر مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصادى الدولى، حيث أوضح شكرى فى هذا الإطار ما اتخذته مصر من خطوات لاحتواء تلك الآثار، داعياً فرنسا فى إطار رئاستها للاتحاد الأوروبى لتقديم المساندة الاقتصادية والسياسية لمصر فى إطار الاتحاد وكذا فى إطار المؤسسات التمويلية الدولية، دعماً للجهود المصرية للتعامل مع الأزمة.

على صعيد آخر، كان وزير الخارجية سامح شكرى قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع "آنالينا بيربوك" وزيرة الخارجية الألمانية، ركزا خلاله على سبل دعم العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسى والاقتصادى، كما تم تناول تطورات القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفى هذا الإطار، ذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا سبل العمل المشترك لتعزيز القدرات المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية المرتبطة بالأزمة.