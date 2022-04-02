عاجل.. الرئيس السيسى يهنئ سلطان عمان بمناسبة حلول شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربا عن تمنياته للشعب العمانى الشقيق بكل الخير والتقدم والاستقرار.





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