/689782/البلطجة-والنصب-يسيطران-على-مسلسل-توبه-الحلقة-الاولى-وصبا-مبارك-مفاجأة

بدأ مسلسل توبه الحلقة الأولى من مسلسل توبه بالفنانة انتصار التي تعمل بائعة للرز باللبن وفي وسط احتفال الحارة بحفل حناء نجلها الفنان حسن ابو الروس، تظهر الفنانة أسماء أبو اليزيد وعدد من شخصيات المسلسل منهم حسن أبو الروس ورحاب الجمل وهما يتبدلان أطراف الحديث.

دوت الخليج

مسلسل توبه الحلقة الاولى

تتحدث انتصار وهي عن نجلها الثاني محمود وهي تبكي في إشارة منها أنه تركها هو وشقيقه وهرب، ثم انتقل المشهد لتوبه الذي يجسده الفنان عمرو سعد وهو في أحد المراكب اذ يبدو أنه يعمل في صيد الأسماك كعمل أساسي لكنه لديه العديد من المواهب، لكن لا يعلم أحد من هو توبه ومن أين أتى.

عمرو سعد وأسماء أبو اليزيد قصة حب يهددها الاعداء

جمع مسلسل توبه الحلقة الاولى أسماء أبو اليزيد بعمرو سعد اذ تجسد خلال أحداث العمل زوجته ولديهما طفل يعملان في بيع الأسماك وتجمعهم قصة حب رائعة، ولكن لا تخلو حياتهم من الأعدء.

عدو توبه يدعى سيد الأجنبي، يواصلان هو ورجاله تهديد عمرو سعد يخرج توبه في شجار قوي معهم لكنه ينتصر عليهم في النهاية، ثم يعةد هو وزوجته أسماء أبو اليزيد إلى الحارة التي يسكنان بها ويبدو أن توبه على علاقة جيدة بنجله ومعظم سكان الحارة فهو لديه عادة دائمة في توزيع الهدايا على أسرته وأطفال الحارة.

هل تسطتع غادة “الغازية” خطف عمرو سعد من زوجته أسماء أبو اليزيد

يدور حول توبه فتاة تسمى غادة يبدو أنها تحاول أن توقعه في غرامها، تذهب إليه إلى مقر عمله وتتغزل به، ولكن تراهم شقيقة اسماء ابراهيم وتخبر شقيتها بأن تلك الفتاة ليست جديرة بالثقة، وفي الوقت ذاته تعطي غادة توبه مفتاح منزلها، قائلة: “انت بتاع مفتاح مش كدة”، لتخرج زوجته وتتشاجر معه ومعها، ولكن يواصل توبه مغازلته لزوجته في وسط الحارة.

كشفت أحداث مسلسل توبه الحلقة الأولى ان توبه ليس له أعداء في عمله فقط، بل أيضا في الحارة، أما عن حسن أبو الروس فظهر أنه كان على علاقة بفتاة في الحارة من المقرر أن يقام حفل زفافهم في حلقة اليوم، لكن والدته تكتشف ذلك وتحاول أن تهدم تلك الفرحة فيتدخل توبه لحل تلك الأزمة بلباقة.

دياب وعمرو سعد تشكيل عصابي يعملان في السرقة

ابراهيم هاشم الذي يجسد شخصيته الفنان دياب، وتوبه تشكيل عصابي قامو بالعديد من عمليات السرقة تم سجن إبراهيم لمدة 7 سنين ولكن لم تستطع الشرطة القبض على توبه، أما عن صبا مبارك فتجسد شخصية فتاة بلطجية تدعى إحسان، تتاجر مع كبار المعلمين في بضائع مغشوشة تتمتع بشخصية قوية.

يخرج هاشم “دياب” من السجن، ويحاول ظابط الشرطة تهديده بضرورة البلاغ عن توبه في حالة رؤيته، وينتقل المشهد لإحسان “صبا مبارك”، والفنان محمد لطفي رئيس العصابة يدعى طرزان الذي يخرج لهيدأ رجالته من المشاجرة مع إحسان، ويأمرهم بتسليم إحسان بضاعتها.

ماجد المصري يستخدم قوته ونفوذه في الاستلاء على ممتلكات الأشخاص بالقوة

يتنهي مسلسل توبه الحلقة الأولى بالفنان ماجد المصري المعلم الكبير، وهو يشاهد إحسان “صبا مبارك” وهي تبرح رجالة طرزان ضربا، ليأمر رجالته بحبسهم جميعا، وفي نفس الوقت يحاول ماجد المصري النصب على نور وشراء منزله بالقوة.

ويغلق مسلسل توبه الحلقة الاولى بفرح أبو الروس الذي يشهد مشاجرة بين اسماء ابو اليزيد الغازية “غادة”، التي تدور حول زوجها توبه. وليتدخل توبه في انهاء الشجار ثم يصعد على المسرح ويغني إحدى أغنيات المهرجانات وشهد حفل الزفاف حضور ماجد المصر زعيم البلطجة، وقيامه بالهجوم على الحارة.

الجدير بالذكر أنه يخوض بطولة مسلسل توبه الحلقة الأولى كلا من عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح، وتعد القناة الناقلة لمسلسل توبه mbc مصر، كما من المقرر أن يعرض العمل على مسلسل شاهد الالكترونية.