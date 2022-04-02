أمير كراراة باكيًا: تجسيد دور المنسي كرم من ربنا مكنتش احلم بيه

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صرح الفنان أمير كرارة العديد من الصتريحات الهامة والمثيرة للجدل خلال حلوله شيف أول يوم رمضان في برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، ويذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الفنان أمير كرارة في برنامج حبر سري مع أسما إبراهيم وذلك حلال السطور القادمة

أمير كرارة ومسلسل الإختيار

وبعدما تم عرض صورة ساخرة لدوره في مسلسل الإختيار، قال: العمل ده لا اقبل ان حد يتريق عليه، عشان ده بذات متجيش جنبه، لو هتتريق على احمد المنسي لا مسمحلكش.

وتابع كرارة قائلًا: عيب لما تتكلم على بطل زي ده، هو كرم كبير من عند ربنا مكنتش احلم بيه، وبشوف ان ربنا اداني دور زي ده انا مبسوط جدا، الدور ده فرق معايا نفسيا ومعنويا، ونظرة الناس ليا بقى فيها حب واحترام وتقدير والاطفال الصغيرين عرفوا مين منسي، وانا تعبت فيه جدا وصدقته جدا بس مكنتش متخيل رد الفعل. وظهرت الدموع في عين كرارة وقال: كان نقطة تحول كبيرة واتمنى اعمل حاجة كبيرة زي دي والتلفزيون غير السينما، التلفزيون كله بيتفرج عليه، لكن مش كله بيروح السينما يعني مثلا انا ابويا مراحش السينما في حياته.

وأختتم كلامه، قائلًا: المسلسل مجهود من القوات المسلحة وكل الناس اللي كانوا معانا قريبين من المنسي زوجته واصحابه واولاده، اسلام العزب ومحمد وديعي، مراته قالت ده عامل زي منسي بالظبط.

أمير كرارة مدمن مشتريات

وسألته أسما إذا كان حريص أم مُسرف، قال: بشتري اي حاجة، صحابي مسميني استاذ مشتريات. وتحدث كرارة عن أول عربية يشتريها، فقال: أول عربية جبتها كانت بـ ٣٢ الف ج واللي ضمني استاذ طارق نور، انا بحبه جدا وبسميه المدرسة وكله بيتغير وطارق نور هو طارق نور.

أمير كرارة وطارق نور

طارق هو اللي اكتشفني لما كنت بعمل vo وكنت بقلده وسمعني، وقالولي استاذ طارق نور عايزك، قالي طيب عايزك تعمل برنامج، قولتله انا مش مذيع، وطارق نور عمل نقله كبيرة في كل البرامج، كمان ميلاد هو اللي علمني ازاي اقعد كعلى الكرسي وابقى مذيع.

أجر أمير كرارة وعائلته

وصرح أمير كرارة أن أجره في أعماله لا يعرفه أحد حتى زوجته حيث قال: اقول ليه، دي خصوصيات محدش يعرفها، مراتي احد النهارده متعرفش انا باخد ايه ولا انا بعمل ايه، كل ده بتاع ولادي مش بتاعها هي واهم حاجة عندي مراتي وولادي واصحاب ولادي وتمريني والشغل.