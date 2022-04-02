/689776/رد-فعل-صادم-لـ-صابرين-بعد-الكشف-عن-مقلب-رامز-جلال-في-برنامج-رامز-موفي-ستار

وقع الاختيار على الفنانة المصرية صابرين لتكون أولى ضحايا برنامج رامز موفي ستار، الذي يُعرض على فضائية Mbc مصر في تمام الساعة السادسة والربع مساءً.

دوت الخليج يرصد رد فعل الفنانة صابرين بعد الكشف عن مقلب رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار.

صابرين تعتدي على رامز جلال بالضرب

وبعد أن تم الكشف عن مقلب رامز جلال انهالت عليه صابرين بالضرب، وأخذ الآخير يستنجد «خلاص وحياة أمك»، لترد عليها قائلة:«احلف أنك مخبطتش فيا في المقدمة»، ومن ثم سامحته.

فكرة برنامج رامز موفي ستار

وتدور فكرة البرنامج هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم، ليتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، فهم يستقلون سيارة تجري بهم في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، ويظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعًا على وجهه، بمشاركة الفنان العالمي فاندام.

واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ عام 2011، فقدم في السابق برامج: «رامز قلب الأسد»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر»، و«رامز مجنون رسمي»، و«رامز عقله طار».

صابرين تكشف عن سبب خلعها الحجاب

على الصعيد الآخر، كشفت الفنانة المصرية صابرين، من خلال لقاء تلفزيوني ولأول مرة سبب خلعها الحجاب، مؤكدة أنها “تؤمن بأن الإنسان يجب عليه أن يفعل ما يتسق مع ذاته ويؤمن به ويحبه”.

ولفتت صابرين، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة أون، إلى أنها كانت في مرحلة بين الصواب والخطأ، قبل خلع الحجاب فلم تكن تفعل أياً منهما بصورة واضحة.

وأضافت أنها تلقت العديد من التعليقات السلبية وموجة من الهجوم بسبب ارتدائها الباروكة لذا قررت أن تتخلى عنها وتتخلى عن الحجاب.

في ذات السياق أشارت إلى أنه لا أحد يعلم بعلاقتها بربها ولا الأشياء الخيرة التي تقدمها من أجل رضا الله”، قائلة: “محدش هينزل القبر معايا”.