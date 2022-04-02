أمير كراراة: أنا مش بتاع تريندات وشغلي مع السقا أضاف لي

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حل الفنان أمير كرارة اليوم كأول ضيف على برنامج حبر سري في رمضان 2022، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على شاشاة قناة القاهرة والناس في الساعة 6:20 على الإفطار، وقد صرح العديد من التصريحات النارية.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الفنان أمير كرارة في برنامج حبر سري وذلك خلال السطور القادمة.

أمير كرارة: معرفش يعني ايه تريند

تحدث الفنان أمير كرارة عن كيفية عمل التريند، فكان رده: انا مش بتاع تريندات، ومعرفش معنى ايه تريند، مش فاهم جملة تريند دي بتتعرف ازاي.

أمير كرارة لـ شبيهه: كون نفسك

وبخصوص شبيهه قال: لو هو بيتفرج عليا مش هتستفيد حاجة لما تخش التمثيل وتبقى شبهي، مفيش حاجة اسمها عشان شبه ده كون نفسك.

أمير كرارة ونسل الأغراب

وتطرق الحديث عن مسلسل نسل الأغراب، وتفاصيل العمل مع الفنان أحمد السقا، فقال: كنت بحب اشتغل مع احمد ومكنش عندنا الا ١٣ مشهد واحمد السقا من الناس اللي بتستمتعي وانتي بتتفرجي عليهم، ودي حاجة تضيفلي اني اشتغل معاه واي حد يتمنى يشتغل معاه.

برنامج حبر سري رمضان 2022

ومن الجدير بالذكر، إستضافة الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها حبر سري نسخة رمضان 2022، كوكبة من النجوم مثل الفنانة سوسن بدر وكريم فهمي وعبد الستار صبري وأحمد السعدني وأحمد صلاح حسني واللاعب محمود كهربا ومحمود الليثي وإسلام إبراهيم وحنان مطاوع ووائل جسار وشيرين رضا وآخرين.

وفي سياق آخر، تحدث الفنان أمير كرارة عن كواليس مسلسله الجديد العائدون الذي يشارك به ضمن موسم رمضان 2022، لافتًا إلى أنه كان يحلم منذ فترة طويلة بالعمل مع المخرج الكبير أحمد نادر جلال، معربًا عن سعادته بهذا العمل قائلًا: "بنى آدم جميل وترتاح في الشغل معاه، والله العظيم كنت بقولهم أنا بنزل الصبح وكأني رايح أستمتع ومبسوط.

وتابع أمير كرارة في مداخلة هاتفية له ببرنامج مساء dmc: “وفيه طاقة إيجابية في الشغل كبيرة مع الأستاذ أحمد نادر جلال رغم تعب المسلسل وضغوطه.. وجسدت شخصية ضابط في مسلسل "كلبش" وشخصية الشهيد أحمد منسي في مسلسل "الاختيار".