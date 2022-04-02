وزيرة البيئة: مؤتمر COP27 سيكون أيقونة يتحدث عنها العالم فى التنظيم

جدة - نرمين السيد - أكدت وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد حرص مصر و قيادتها السياسية على خروج مؤتمر المناخ (COP27)، الذى تستضيفه مصر نوفمبر القادم، فى أفضل صورة ليكون "أيقونة" يتحدث عنها العالم فى التنظيم والتنفيذ وجميع الفعاليات، وهو ما تعمل عليه مصر خلال الفترة الحالية بالتعاون مع الجهات المختصة.





جاء ذلك خلال رئاسة وزيرة البيئة الجلسة الختامية لورشة عمل بعثة سكرتارية الأمم المتحدة الفريق التشغيلى المشترك لمؤتمر المناخ COP27 بمصر، لمناقشة خارطة الطريق للمؤتمر المناخ، بحضور كل من الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، السفير أشرف إبراهيم منسق عام للجانب اللوجيستى لوزارة الخارجية، السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، والسفير أيمن ثروت ممثل وزارة الخارجية وممثلى عدد من الوزارات منها الطيران المدنى والسياحة والآثار والصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن والهيئة الوطنية للإعلام وعدد من الجهات المعنية.

واستمعت الوزيرة إلى نقاط الاتفاق، التى أسفرت عنها ورشة العمل والتحديات التى واجهت المشاركين، مؤكدة أهمية الوصول لرؤية واضحة لخارطة الطريق للمؤتمر وحل التداخلات بين مجموعات العمل.

واستعرضت وزيرة البيئة خارطة الطريق الخاصة بالإعداد لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، التى شملت جميع الأدوار وفرق العمل و المختصين، بالإضافة إلى التنظيمات اللوجستية لضمان توفيرة تجربة مميزة لكافة ضيوف مصر خلال المؤتمر.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية استمرار النقاش حول كافة الترتيبات والاستعدادات المشتركة، للوصول إلى أفضل النتائج على أرض الواقع والاستفادة من التجارب السابقة لمؤتمرات المناخ، لتفادى أية سلبيات قد تظهر قبل أو أثناء المؤتمر وتحويلها الى ايجابيات ومصالح مشتركة لجميع الأطراف ولصالح العمل البيئى عالميا، مؤكدة أن نتائج البعثة سيتم عرضها على اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والمعنية بالتحضير لمؤتمر المناخ.

وأشاد فريق عمل الأمم المتحدة بخارطة الطريق المصرية كونها شملت جميع المحاور الفنية واللوجيستية، متمنيا التوفيق لمصر بتنظيمها لمؤتمر المناخ COP27.