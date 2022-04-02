/689774/الصراحة-مصيبتي-إلهام-شاهين-الشيخ-سعد-الهلالي-هو-القادر-على-تجديد-الخطاب-الديني

وجهت الإعلامية بسمة وهبة سؤال للفنانة إلهام شاهين بشأن كثرت اشتباكها في المسائل الدينية قائلة:" ليه الهام شاهين دون عن كل الفنانين تقوم بالاشتباك في امور الدين"، لترد عليها الفنانة إلهام شاهين قائلة:" عشان انا مش منافقة وبقول اللي في قلبي في اي وقت، كما انه يوجد جزء منافق من الفنانين ، ولكن انا لا أحب هذا النوع من البشر".

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جاء ذلك خلال لقاءها عبر برنامج العرافة تقديم الإعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، مضيفة:" انا مش عايزة كل الناس تحبني واللي يحبني يكون بسبب فكري وأرائي، لاني لا انافق المجتمع كي يحبني، انا بقول الصراحة وهي دي مصيبتي".

واستطردت الفنانة إلهام شاهين :" الهام شاهين عاملة قلق لبعض الجهات .. انا سجنت واحد ثلاث سنوات ايام حكم الإخوان كما تم غلق القناة بحكم قضائي وهذا امر لم يحدث في التاريخ ".

واستكملت الفنانة إلهام شاهين:" الشيخ اللي بحب أسمعله هو الدكتور سعد الدين هلالي لأن أراءه مستنيرة وبستفيد منها، واشكره على تصحيحه لمفاهيم كثيرة وهذه النوعية هي القادرة على تجديد الخطاب الديني".

هذا وحلت الفنانة الهام شاهين اليوم ضيفة في برنامج العرافة تقيدم الإعلامية بسمة وهبة المذاع على فضائية المحور افي تمام الساعة السادسة والربع بأول أيام شهر رمضان المبارك .