/689771/إلهام-شاهين-ترد-على-منتقدي-مسرحية-المومس-الفاضلة-مفيش-ثقافة-ولو-حد-غيري-عملها-كان-عدت

ردت الفنان إلهام شاهين على الجدل المثار بشأن إسم مسرحيتها الجديدة المومس الفاضلة، التي تقوم بإعادة إحيائها على خشبة المسرح القومي، قائلة:" اي حد غيري كان هيغملها ماكانش هيحصل اللي حصل ده ولكن اي شيء تقوم به إلهام شاهين يحدث ضجة كبيرة".

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءها عبر برنامج العرافة تقديم الإعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، مضيفة المومس الفاضلة تتحدث عن العنصرية وليس الجنس ، ولكن انعدام الثقافة لدى البعض هو ما تسبب في هذا الهجوم الكبير على المسرحية.

إلهام شاهين ترد على منتقدي مسرحية المومس الفاضلة:« مفيش ثقافة ولو حد غيري عملها كان عدت»

واستطردت الفنانة إلهام شاهين :" الهام شاهين عاملة قلق لبعض الجهات .. انا سجنت واحد ثلاث سنوات ايام حكم الإخوان كما تم غلق القناة بحكم قضائي وهذا امر لم يحدث في التاريخ ".

وتابعت إلهام شاهين :" تمت مهاحمتي بسبب اسم المسرحية على الرغم أنه لم يتم إذاعتها او إجراء بروفات عليها".

الهام شاهين: ربنا يقفل السوشيال ميديا ويخربها على دماغهم

وهاجمت شاهين مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا قائلة:" ربنا يقفل السوشيال ميديا ويخربها على دماغهم لانه سبب في كثير من المشاكل التي نراها في المجتمع".

الهام شاهين: ارائي مقلقة لأصحاب الرأي المتشدد

وعن الخلافات بينها وبين بعض الاشهاص قالت شاهين:" انا مش منافقة، ويوجد فئة من الفنانين منافقين ، وأرائي الجريئة يقلق منها البعض من أصحاب الأراء المتطرفة ".