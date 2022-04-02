/689770/أمير-كرارة-يا-أعمل-حاجة-كبيرة-يا-معملش-وبخاف-على-اسمي-عشان-ولادي

حل اليوم الفنان أمير كرارة ضيف على برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية الشهيرة أسما إبراهيم، وهو الضيف الأول خلال سلسلة حلقات البرنامج في شهر رمضان، وصرح العديد من التصريحات الهامة وكشف عن بعض أسرار حياته الشخصية.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات أمير كرارة في حبر سري وذلك خلال السطور القادمة.

أمير كرارة وأحمد حلمي

تحدث الفنان أمير كرارة عن علاقته بالفنان أحمد حلمي، وقال: احمد نجم كبير واخونا جدا وناجح، وهو من الناس ليه شكل لوحده، هو نجم كبير ومش انا اللي هقيمه، بيختار اعماله بدقه شديدة عشان كده كل عمل بيبقى مش شكل التاني خالص، احمد بيحب ينزل بحاجة محترمة، وانا زيه مش بتاع سبوبه.

أمير كرارة: أنا زي حلمي مش بتاع سبوبة

وتابع أمير، قائلًا: يا أعمل حاجة كبيرة يا معملش، وبخاف على اسمي عشان ولادي، كما تطرق الحديث إلى سبب تسميته بباشا مصر، فقال: باشا مصر اكتر تاني اسم بحبه، وبحب ابو سليم، لما صاحبة السعادة قالتلي يا باشا مصر انا اتبسط، الاسم كبير ويشرف اي حد، اللي طلعه محمد دياب، واحنا بنصور مشهد كلبش وبيتر قاله تعالا قولها في مشهد، ولما قالها انتشرت.

برنامج حبر سري رمضان 2022

ومن المقرر أن تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها حبر سري نسخة رمضان 2022، العديد من النجوم مثل الفنانة سوسن بدر وكريم فهمي وعبد الستار صبري وأحمد السعدني وأحمد صلاح حسني واللاعب محمود كهربا ومحمود الليثي وإسلام إبراهيم وحنان مطاوع ووائل جسار وشيرين رضا وآخرين.

وفي سياق آخر، تحدث الفنان أمير كرارة عن كواليس مسلسله الجديد العائدون الذي يشارك به ضمن موسم رمضان 2022، لافتًا إلى أنه كان يحلم منذ فترة طويلة بالعمل مع المخرج الكبير أحمد نادر جلال، معربًا عن سعادته بهذا العمل قائلًا: "بنى آدم جميل وترتاح في الشغل معاه، والله العظيم كنت بقولهم أنا بنزل الصبح وكأني رايح أستمتع ومبسوط.

وتابع أمير كرارة في مداخلة هاتفية له ببرنامج مساء dmc: “وفيه طاقة إيجابية في الشغل كبيرة مع الأستاذ أحمد نادر جلال رغم تعب المسلسل وضغوطه.. وجسدت شخصية ضابط في مسلسل "كلبش" وشخصية الشهيد أحمد منسي في مسلسل "الاختيار"، ولكن أن تجسد شخصية ضابط آخر بشكل مختلف في مسلسل "العائدون" مع المخرج أحمد نادر جلال، فهو أمر أكثر من رائع”.