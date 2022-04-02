/689769/بعد-قرار-الأعلى-للإعلام-النهار-تعيد-عرض-الحلقة-الاولى-لمسلسل-دنيا-تانية-بعد-حذف-المشهد-المثير-للجدل

حذفت قناة النهار العارضة لمسلسل دنيا تانية، المشهد المثير للجدل من الحلقة الأولى للمسلسل والتي تسبب في وقف عرضها الذي جمع بين الفنانة مي سليم والفنان فراس السعيد.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إعادة عرض مسلسل دنيا تانية بعد حذف المشهد المثير للجدل

جاء ذلك بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف عرض الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية سبب عدم حصول العمل على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية بجانب عرضه بالتحايل، كما احتوت الحلقة الأولى من العمل على مشاهد تتعلق بزنا المحارم، لذا قامت قناة النهار للاستجابة لذلك القرار وأعادت الحلقة الأولى من المسلسل بعد حذف المشهد.

تعليق مؤلف دنيا تانية على قرار الأعلى للإعلام

وكان قد قال السيناريست أمين جمال مؤلف مسلسل دنيا تانية في تصريح خاص لـ دوت الخليج: “بالغ احترامي للرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى للإعلام ولسعيهم للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع والتي لا نختلف فيها بأي حال”.

وأضاف مؤلف مسلسل دنيا تانية: “ولكن للأسف الشديد لقد تم الحكم على مسلسل دنيا تانية حكما غير صحيح استنادًا فقط على نهاية الحلقة الأولى التي لا تكفي لمعرفة باقى أحداث المسلسل”.

واستكمل: “فالرقابة أصدرت حكمها دون مشاهدة العمل بالكامل لذلك نرجو التريث فى اتخاذ القرارات لحين إثبات عكس ما ورد فى البيان الصادر من الرقابة على المصنفات الفنية”.

أبطال مسلسل دنيا تانية

مسلسل دنيا تانية من بطولة ليلى علوي، مي سليم، مجدي كامل، أشرف زكي، وفاء صادق، فراس السعيد، سيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، إبراهيم الصباغ، إشراف على الكتابة أمين جمال، إخراج أحمد عبد العال.

وتعود من خلاله للمشاكة في الماراثون الرمضاني، فكان آخر أعمال ليلى علوي التي عرضت في رمضان مسلسل ‏‏«هي ‏ودافنشي» ‏الذي ‏عرض ‏‏2016 وشاركها في بطولته خالد الصاوي ومي سليم وأحمد سعيد عبد الغني.

يشار أن شاشة قناة النهار الفضائية عرضت أمس الجمعة مسلسل دنيا تانية الحلقة الأولى التي شهدت العديد من الأحداث القوية التي جعلت الجمهور ينتظر الحلقة الثانية لمعرفة باقية التفاصيل، وكان من بينهم ذلك المشهد المثير للجدل الذي جمع مي سليم بالفنان فراس سعيد في نهاية الحلقة.