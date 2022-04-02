بكاء وصراخ صابرين في رامز موفي ستار.. حلقة مليئة بالإثارة

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حلت الفنانة صابرين، ضيفة على الفنان رامز جلال في الحلقة الاولى من برنامج المقالب رامز موفي ستار المذاع عبر قناة «Mbc مصر».

دوت الخليج يرصد رد فعل صابرين على مقلب رامز جلال.

صابرين تنهار من البكاء بسبب مقلب رامز جلال

وانهارت الفنانة صابرين شارعة في البكاء والصراخ بعد أن كادت السيارة التي تستلقيها إلى جانب العالمي فاندام في السقوط بالمياه مرددة «يالهوي.. يا ماما مش قادرة».

حتى أخرجوا منها ليظهر من أمامها رامز جلال وهو ملثم ومن ثم كشف عن وجهه لتصيبها الصدمة، فحاول الإمساك بها لكنها دفعته عنها لترحل بعيدًا.

برنامج رامز موفي ستار

ومن المقرر أن يستضيف رامز جلال في موسم رمضان 2022 مجموعة من الفنانين والرياضيين، مثل الفنانة غادة عادل، وبدر بانون وعمرو السولية ثنائي النادي الأهلي، والفنان محمد أنور، والنجمة سينتيا خليفة، بالإضافة إلى الشخصيات العامة والنقاد الرياضيين الذين تصدروا التريند طوال العام بأحداث مختلفة، وسينضمون إلى قائمة ضحايا برنامج رامز جلال رمضان 2022.

صابرين في مسلسل الحلم

جدير بالذكر أنه عُرض مؤخرًا للفنانة صابرين، مسلسل الحلم وتدور قصة المسلسل حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي، حيث يقدم العمل رؤية لسكان منطقة الأسمرات وكيف تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد كابوس عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال، ويستعرض المسلسل حكايات مختلفة عن الأسر.

مسلسل "الحلم" من بطولة صابرين، محمد رياض، ونضال الشافعي، كمال أبو رية، وأنوشكا، رانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، ومدحت تيخة، وياسمين جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران، هايدى رفعت وهايدى كابو وريهام فتحى ومروج وورد شام، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج حسني صالح.

قالت الفنانة صابرين، إن دورها فى مسلسل الحلم شخصية جديدة، لأول مرة تقوم بها، لسيدة شريرة وقوية، والمسلسل يحكى عن العلاقات الأسرية التى نفتقدها، بالإضافة إلى العشوائيات والنقلة الكبيرة التى شهدها أهالى المناطق الخطرة بنقلهم للأسمرات.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة "الحياة": "المسلسل يركز على العشوائيات والأسمرات وتطورات المجتمع، وبناء الإنسان قبل بناء الحجر، وهى دراما حقيقية واقعية، وتم التصوير من مناطق حقيقية وطبيعية، والمعاناة التى عانى منها الأهالى فى المناطق الخطرة".