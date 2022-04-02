/689766/بإهداء-خاص-للراحلة-دلال-عبد-العزيز-طرح-تتر-مسلسل-في-بيتنا-روبوت-2

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل في بيتنا روبوت 2 التتر الرسمي للعمل، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والذي بدأ بإهداء خاص للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي كانت تشارك في الجزء الأول من العمل.

دوت الخليج يرصد فس ذلك التقرير تفاصيل تتر مسلسل في بيتنا روبوت 2

ظهر خلال تتر مسلسل في بيتنا روبوت 2، الفنانة ليلى أحمد زاهر بملابس الأميرة "ياسمين" في فيلم الكرتون علاء الدين، أما هشام جمال فظهر وهو بملابس علاء الدين في مكان يشبه السوق الموجود في الفيلم وعلى كتفه قرد صغير.

مسلسل في بيتنا روبوت

يعد مسلسل "في بيتنا روبوت 2" من تأليف عمرو وهبة، إخراج أسامة عرابي، وبطولة هشام جمال، ليلى زاهر، شيماء سيف، عمرو وهبة، دنيا ماهر، طه دسوقي، دنيا سامي، أحمد رمزي، مادي القمر، إياد أمين، نيللي محمود وشروق أيمن.

قصة مسلسل في بيتنا روبوت

يحكي مسلسل في بيتنا روبوت في جزءه الأول، عن مهندس إلكترونيات عبقري يُدعى يوسف، يخترع روبوتات تشبه الإنسان، ويصنع الأول على شكل إمرأة، والثاني على شكل رجل، ويحاول جعلهما يتعاملان في الحياة العامة كالبشر العاديين، ويستخدمهما كتجربة أولى لتصنيع أعداد كبيرة منه في شركته؛ للوصول بهم إلى أن يساعدون الإنسان في حياته ومهامه اليومية والصعبة.

وتقوم زوجة هذا المهندس التي تُدعى سارة، بإقامة عدد من المشروعات المنزلية التي لا تنجح، ويخسر يوسف أماله من وقت لآخر بسببها، ويدور كل هذا في إطار من الكوميديا الإجتماعية اللطيفة، واختلاف طبيعة البشر عن الإنسان الآلي تخلق العديد من المواقف الكوميدية المضحكة.

الجزء الثاني من بيتنا روبوت

قال هشام جمال في لقاء تلفزيوني له عبر شاشة قناة الحياة الفضائية: “عملنا في الجزء الثاني على الشخصيات التي أحبها الجمهور في الجزء الأول، فجعلنا مساحة الأدوار أكبر، في الجزء الأول كنا متخوفين من تقديم روبوت في مسلسل كوميدي، لأنه حتى في الخارج يتم تقديم الروبوت في أعمال أكشن”.

وأضاف بطل ومنتج العمل: “لكن بعد ردود الفعل الإيجابية على المسلسل أصبحنا نشعر براحة أكبر في طرح الأفكار، والجديد في الجزء الثاني ظهور روبوت يدعى متين سيكون منافسا لـ لذيذ وزومبا”.