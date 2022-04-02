رامز جلال ساخرًا من إطلالة صابرين: «بنطلون سفرجية وشنطة شبه الإربه»

/689765/رامز-جلال-ساخرا-من-إطلالة-صابرين-بنطلون-سفرجية-وشنطة-شبه-الإربه

دوت الخليج

إطلالة صابرين في رامز موفي ستار

ووصف جلال إطلالة صابرين قائلًا: "بنطلون سفرجية و جزمة ابنها وشنطة شبه الاربه.. أسنان دراكولا، و باحثة في المركز القومي لأبحاث الكرنب، صابرين لابسة سيالة وجزمة باتيناج"

برنامج رامز موفي ستار

برنامج "رامز موفي ستار" سيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر" وقد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وسيشارك فيه النجم العالمي فان دام، ويشهد كالعادة أجواء من التشويق والإثارة والرعب تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو إعجاب جمهور ومتابعي رامز جلال في مصر والوطن العربي نظراً لما احتواه من مشاهد رعب وكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز موڨي ستار" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءاً من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين.

صابرين تتألق في فيلم عروستي

على الصعيد الآخر، تألقت صابرين في فيلم عروستي، بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض وزينب غريب ومحمود البزاوي وصابرين ومروان يونس، ومن تأليف مصطفى البربري ومحمد بكير

وتدور قصة فيلم عروستي، عن الزواج عن حب وزواج الصالونات، وتحديد الأفضل منهما.

كما شاركت مؤخرًا في فيلم «200 جنيه» من بطولة كوكبة من النجوم بينهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، وغيرهم.

والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي فيردي لمحمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة آرت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي.