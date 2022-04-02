«حياة كريمة» تدعم بائعة خضار وتسدد إيجار شقتها فى حلوان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وسددت مبادرة "حياة كريمة" للسيدة إيجار شقتها الذى وصل لـ 8 آلاف جنيه، كما أنها قدمت لها هدية أخرى تساعدها فى بيع البضاعة وشراء غيرها، كما عرضت الحلقة كيف ساعدت تلك البائعة لسيدة أخرى طلبت منها المساعدة بالرغم من احيتاجها الشديد للمال.
وفوجئت السيدة بأن المبادرة تحضر مرة أخرى ووفرت لها بضاعة أخرى كما أنها سددت ثمن تلك الخضروات لصاحبة المحل التى اشترت منها بائعة الخضار.
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