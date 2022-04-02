محافظ الوادى الجديد يطمئن على توفير السلع بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، اليوم السبت، منفذ بيع السلع بأسعار مخفضة أمام ديوان عام المحافظة بالخارجة، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لتوفير السلع والمنتجات الغذائية طوال شهر رمضان المبارك ومتابعة توافر السلع الغذائية بالأسواق.





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