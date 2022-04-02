محافظ الغريبة يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى بتكثيف الجولات اليومية للمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، والوقوف على معدلات الأداء وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات.





جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى لوحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة بحضور نجوى العشيرى السكرتير المساعد وأعضاء الوحدة، لمناقشة الموقف التنفيذى. وخلال الاجتماع، جرت مناقشة المشروعات الجارى تنفيذها فى المبادرة والبالع عددها 1075 مشروعا، حيث جرى الانتهاء من 389 منها، ويجرى العمل فى الباقى بنسبة إنجاز 45 %، وذلك بإجمالى تكلفة 4.4 مليار جنيه فى 24 قطاعا.

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