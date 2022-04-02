/689767/الهام-شاهين-ابتعد-عن-النفاق-والمتطرفين-قلقانين-مني-بسبب-أرائي

قالت الفنانة إلهام شاهين أن الفن لا يحب أن يرتبط بالنواحي الدينية مضيفة:" لو ربطنا كل حاجه بالدين يبقى ما حدش هيعمل حاجة حاجه وكله يعيش دور الملائكة" .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءها عبر برنامج العرافة تقديم الإعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور متابعة أنها ترفض التطرف في الآراء واجبار الآخرين على تقبل آرائهم مضيفة: ربنا هو الحكم ومفيش حد يحاسب غير على دينه .. لان محدش عارف مين احسن عند ربنا ".

الهام شاهين: ابتعد عن النفاق والمتطرفين قلقانين مني بسبب أرائي

وردت الهام شاهين على من يقوم بإعلان كفره قائلة :" علاقته برنا شيء يخصه ومحدش يحاسب حد على أفعاله ".

الهام شاهين: يوجد جزء منافق من الفنانين

واوضحت الفنانة إلهام شاهين :" يوجد جزء منافق من الفنانين ولكن انا ما يهمنيش اخسر الناس.. انا بقول الحقيقه والمتطرفين في الآراء يقلقوا مني ".

واستطردت الفنانة الهام شاهين:” ايام حكم الاخوان سجنت واحد تلت سنين ، واغلقت القناة التابعة لهم، لذلك اي شء اشارك فيه يقومون مهاجمته.