/689761/إعلانات-رمضان-2022-بطعم-الزمن-الجميل-ذكريات-مع-عبد-الغفور-البرعي-وسعاد-حسني

طرحت العديد من شركات الإتصال إعلاناتها الرمضانية التي تخوض بها المنافسة من كل عام بأفكار متميزة ومبدعة، وكان اللافت للنظر هذا العام من رمضان 2022 هو اعتماد فكرة الإعلانات على استعادة الزمن الجميل من خلال عرض بعض الشخصيات الدرامية المؤثرة في الجمهور والذي كان من بينهم الفنانة الكبيرة سعاد حسني.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل اعلانات رمضان 2022 التي استعادت الزمن الجميل إلى الجمهور

سعاد حسني في رمضان 2022

درات فكرة إعلان شكرة موبينل حول استعادة لحن أغنبة “الدنيا ربيع”، للسيندريلا سعاد حسني مع تغير كلماتها لتأتي الأغنية التي شارك بها كل من الفنانة دينا الشربيني، والفنانة نيللي كريم، والفنانة منى زكي بشخصية سعاد حسني وفساتينها الوردية المبهرة، تحت عنوان “رمضانا ربيع”، وحاز الإعلان على ردود فعل إيجابية لدى الجهور خاصة مع تناسب اختيار الشخصيات التي تقدم السيندريلا.

كريم محمود عبد العزيز بشخصية عبد الغفور البرعي

وفاجئ الفنان كريم محمود عبد العزيز الجهور بمشاركته في السباق الرمضاني 2022 م بجانب الفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز وذلك من خلال مشاركتهم في إعلان تابع لشركة الإتصالات “وي”، وجسد كريم محمود عبد العزيز خلال الإعلان شخصيتان مؤثرتان في الدراما والسينما المصرية وهما شخصية “عبد الغفور البرعي”، الذي جسد شخصيته نور الشريف في مسلسل “لن أعيش في جلباب أي”، ولازال الجمهور متأثر بتلك الشخصية حتى الأن.

أما عن الشخصية الثانية التي أعادها محمود عبد العزيز للشاشة المصرية، هي شخصية “حيسن”، الذي أداها الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي في فيلم “الحفيد”، وتفاعل الجمهور مع الشخصيتين على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير، خاصة وأن ياسمين عبد العزيز جسدت خلاله أكثر من 10 شخصيات مختلفة.

أخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز فيلم «من أجل زيكو»، الذي حقق نجاح كبير خلال فترة عرضه في السينمات المصرية، وهو من بطولة منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود، وهو من إخراج بيتر ميمي، ويتناول العمل قصة عائلة بسيطة يفوز ابنهم الصغير زيكو بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر، فينطلقوا معًا في رحلة من أجل حضور المسابقة، وتقع لهم العديد من المفارقات خلال الرحلة التي تمتد لمدة يومين.