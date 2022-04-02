/689760/تعرف-على-ضحية-رامز-جلال-في-أولى-حلقات-برنامج-المقالب--رامز-موفي-ستار

تقع اليوم السبت، الفنانة صابرين كأول ضحايا رامز جلال في برنامج «رامز موفى ستار» المقرر عرضه مباشرًة عقب صلاة المغرب على قناة «Mbc مصر».

دوت الخليج يكشف عن أولى ضحايا برنامج رامز جلال «رامز موڤي ستار».

برومو برنامج رامز موفي ستار

هذا وقد كشف المستشار تركي آل الشيخ، عن البرومو الرسمي لبرنامج «رامز موفي ستار» للفنان «رامز جلال»، المقرر أن يعرض، على شاشة إم بي سي مصر.

ونشر آل شيخ برومو برنامج رامز موفي ستار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق على البرومو قائلا: «في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة، وفي شهر رمضان المبارك، للسنة الثانية على التوالي، على قناة «إم بي سي» رامز موفي ستار، برعاية هيئة الترفيه».

ضحايا برنامج رامز موفي ستار

وظهر خلال البرومو مع رامز عدد من نجوم الفن، أبرزهم: عمرو يوسف، أحمد فتحي، هنا الزاهد، عائشة بن أحمد، مايان السيد، غادة عادل، درة، وآخرون

كما كشفت قناة MBC مصر عن تتر برنامج المقالب «رامز موفي ستار» للفنان رامز جلال والذي تعرض أولى حلقاته اليوم السبت.

ويغني رامز جلال أغنية تتر البرنامج، والتي تقول كلماتها: "رامز رامز موفي ستار.. استر استر يا ستار.. اللي فات كان دلع.. واللي جاي وجع وجع.. النجم نجم وانت نجم كبير عالي المقام.. هوليوود شافوك واختاروك سيبك من الأجر كام.. العالمية بتناديك والعين.. هتعدي يا ابن الإيه وتقف بطل قصاد فان دام.. بالصلاة بالصلاة على النبي.. الأكشن عربي مهواش أجنبي.. ولا ضغط كل دي إشاعات على النت.. الصلاة بالصلاة الصلاة على النبي.. الضرب هييجي هنا في مقلبي".

صابرين تتألق في فيلم «200 جنيه»

من جانبه، شاركت الفنانة صابرين مؤخرًا كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم "200 جنيه"، الذي يعتمد على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من الفنانين على رأسهم إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، ليلى علوى، مي سليم، خالد الصاوى، غادة عادل، دينا فؤاد، ملك قورة، أحمد آدم، أحمد السعدنى، محمود البزاوى، بيومى فؤاد، محمود حافظ، نهى صالح، وضيف الشرف أحمد السقا وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.