/689756/نيللي-كريم-ومنى-زكي-ودينا-الشربيني-تعيدن-السندريلا-لـ-رمضان-2022

بدأت إعلانات رمضان 2022 في العرض على شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث حضرت روح السندريلا سعاد حسني.

دوت الخليج ينشر إعلان دينا الشربيني ومنى زكي ونيللي كريم

دينا الشربيني ومنى زكي ونيللي كريم

بدأ إعلان إحدى شركات الاتصالات تحت عنوان “رمضانا ربيع” وشاركت فيه الفنانات نيللي كريم ودينا الشربيني ومنى زكي.

وظهرن الفنانات الثلاث تغنين بألحان أشهر أغاني سعاد حسني وهي “يا واد يا تقيل”، و“الدنيا ربيع، و”يا واد يا تقيل”، ولكن بكلمات معبرة عن الأجواء الرمضانية في الإعلان.

حيث تغنت الفنانة دينا الشربيني بألحان أغنية “يا واد يا تقيل”، بينما غنت نيللي كريم أغنية “الجو ربيع”، بينما تغنت الفنانة منى زكي على ألحان أغنية “أنا لسه صغيرة”.

منى زكي

وكانت الفنانة منى زكي خرجت من السباق الرمضاني لعام 2022، بمسلسل لام شمسية والذي كان من المقرر ان تنافس به ولكن انتشار فيروس كورونا والإصابات المتعددة بصناع المسلسل أدت إلى تأجيل عرضه.

ويضم مسلسل لام شمسية في بطولته كلا من منى زكي وأحمد رزق، وإياد نصار، وآخرين وكان آخر اعمالها مسلسل “لعبة نيوتن” الذي شاركت به رمضان 2021.

نيللي كريم

أما الفنانة نيللي كريم فتنافس ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022 من خلال مسلسل فاتن أمل حربي المقرر عرضه عبر شاشة قناة dmc الفضائية ويشاركها به الفنان شريف سلامة.

ويشارك نيللي كريم وشريف سلامة في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي الذي يدور حول امرأة مطلقة تعيش رحلة صعبة في الحصول على حضانة أبنائها بعد تعرضها للعنف الزوجي والطلاق، ويضم العمل كلا من هالة صدقي، وخالد سرحان، جيلان علاء، محمد ثروت، وفادية عبد الغني، وآخرين.

دينا الشربيني

بينما تشارك الفنانة دينا الشربيني في رمضان 2022 مع الفنان محمد رمضان من خلال مسلسل المشوار الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc الفضائية ولأول مرة منذ سنوات تتخلى عن البطولة الدرامية المطلقة.

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ويشاركهما في البطولة عددا من النجوم مثل محمد جمعة، وأحمد مجدي، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد وآخرين وتدور قصة المسلسل حول الإتجار في الأثار.