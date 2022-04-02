ياسمين عبد العزيز في زي الدادة دودي وكريم محمود عبد العزيز يعيد "عبد الغفور البرعي"

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دوت الخليج ينشر إعلان ياسمين عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز

ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مع الفنان كريم محمود عبد العزيز في إعلان لإحدى شركات الاتصالات رغم غيابهما عن السباق الرمضاني لعام 2022.

ويأتي الإعلان الجديد من إخراج هادي الباجوري، وجسدت خلاله ياسمين عبد العزيز شخصية الدادة دودي والتي قدمتها عام 2008 في فيلمها الشهير، ثم ظهر الفنان كريم محمود عبد العزيز بشخصية عبد الغفور البرعي التي قدمها الفنان الراحل نور الشريف في مسلسله الشهير “لن أعيش في جلباب أبي”.

وظهرا الثنائي أيضًا خلال الإعلان الذي طرح منذ قليل بتجسيد عدة شخصيات مختلفة ما بين لوك الستينيات والكاجوال والصعيدي.

ياسمين عبد العزيز رمضان 2022

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد روجت لظهورها ضمن موسم رمضان 2022 رغم إعلانها عن غيابها عن الموسم الرمضاني بعد أن حققت نجاح كبير العام الماضي بمسلسل اللي مالوش كبير الذي شاركت به زوجها الفنان أحمد العوضي.

وكانت قد شاركت ياسمين عبد العزيز متابعيها وجمهورها بنشرها مقطع فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت خلاله أمام المرآة، وهي تضع الماكياج.

ويقول لها كريم محمود عبد العزيز في الفيديو: “ياسمين.. أنتي مش قلتي مش هتعملي حاجة السنة دي في رمضان؟؛ لترد عليه الفنانة ياسمين عبد العزيز قائلة: “ومين اللي قالك إني هعمل حاجة في رمضان السنة دي”، وأثارت بعدها فضول الجمهور وتساؤلاتهم حول طبيعة ما ستقدمه ضمن الموسم الرمضاني 2022.

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جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مشاركتها ضمن موسم دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل اللي مالوش كبير، وشاركها فيه بطولته عدد من النجوم مثل أحمد العوضي ودنيا عبد العزيز، خالد الصاوي، إيمان السيد، هبة الأتربي، بسنت النبراوي، عايدة رياض، أحمد سعيد عبد الغني، وآخرين والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.