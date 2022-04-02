محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير أنفاق المشاة بميدان المؤسسة

جدة - نرمين السيد - تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم السبت أعمال تطوير أنفاق المشاة بميدان المؤسسة بمدينة شبرا الخيمة ومعالجة تسريب المياه بتلك الأنفاق من خلال الحقن الخرسانى وتغيير خطوط المياه الموجودة بالمنطقة، حيث تم تطوير نفقى النيل والزراعة والانتهاء منهم خلال الشهرين الماضيين وقد بلغت تكلفة تطوير أنفاق شبرا الخيمة ما يقرب من 25 مليون جنيه.





وتابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بنفق ناصر والذى انخفضت نسبة تسريب المياه به، مشددا على دفع الأعمال لأهمية تلك الأنفاق لعبور المشاة من وإلى محطات المترو والسكة الحديد، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير جانب واحد بالنفق وتم عمل حقن لمنع تسريب مياه وتغيير خطوط المياه الرئيسية بجوار جسم النفق وعمل حوائط وأرضيات بالرخام وجارى استكمال باقى أعمال التطوير فى أقرب وقت ممكن.

وأصدر محافظ القليوبية تعليماته بدفع الأعمال لاستكمال تطوير النفق بأسرع وقت مع الالتزام بالمواصفات القياسية والجودة فى الأعمال حتى لا تظهر مشكلات فى المستقبل، مشيرا لأهمية النفق لدى المواطنين وعبورهم يوميا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة لتيسير حركة تنقل المواطنين والتسهيل عليهم وتوفير حرم آمن لهم بعيدا عن مجرى الطريق.

وخلال الجولة تلاحظ وجود إشغالات بتلك الأنفاق وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته برفع كافة الإشغالات والاستمرار بمتابعة النفق لعدم تواجد أى باعة بداخله وعدم إعاقة عبور المواطنين موجها أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، كما وجه بضرورة تخصيص ورديات عمل لمتابعة حالة النظافة داخل الأنفاق ورفع الإشغالات على مدار اليوم، مشددا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتقاعسين عن تأدية عملهم فى حالة تواجد تلك الإشغالات مرة أخرى.

وخلال الجولة أمر محافظ القليوبية، بإحالة مسئولى النظافة والإشغالات بالمنطقة للتحقيق لتدنى مستوى النظافة بالنفق وانتشار القمامة والإشغالات، ورافق المحافظ فى الجولة الدكتور مجدى البكرى نائب رئيس حى غرب شبرا الخيمة، ومسئولى شركة مياه القاهرة الكبرى، وجهاز تعمير القاهرة الكبرى.