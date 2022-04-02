«حياة كريمة» تسدد ديون 37 أسرة وترسم البهجة فى أول أيام رمضان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال صاحب السوبر ماركت إن مبادرة "حياة كريمة" إحدى المبادرات الكبيرة والتى تقف بجانب الفقراء، مشيرا إلى أنه يعيش فى المنوفية وتأتى فى بعض الأوقات أسر فقيرة تحتاج بعض المستلزمات ويقوم بتسجيل النقود التى عليهم، إلا أنه فوجئ بالمبادرة تأتى لتسديد ديون 37 أسرة اشترت منه مستلزماتهم واحتياجاتهم.

فيما، تواصل المبادرة مع سيدة التى أعربت عن سعادتها الكبيرة لتسديد ما عليها من ديون داخل السوبر ماركت، ووجهت الشكر لهم متمنية لهم بالأمان وأن يحفظ مصر ورئيسها.