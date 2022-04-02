مؤلف مسلسل دنيا تانية لـ دوت الخليج: "الحكم على العمل غير صحيح والحلقة الأولى لا تكفي"

/689751/مؤلف-مسلسل-دنيا-تانية-لـ-تحيا-مصر-الحكم-على-العمل-غير-صحيح-والحلقة-الأولى-لا تكفي

مازالت أزمة مسلسل دنيا تانية تثير ضجة وجدلا بين الجمهور وذلك عقب قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف عرض الحلقة الأولى من العمل وحذف مشاهد زنا المحارم.

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مؤلف مسلسل دنيا تانية

قال السيناريست أمين جمال مؤلف مسلسل دنيا تانية في تصريح خاص لـ دوت الخليج: “بالغ احترامي للرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى للإعلام ولسعيهم للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع والتي لا نختلف فيها بأي حال”.

وأضاف مؤلف مسلسل دنيا تانية: “ولكن للأسف الشديد لقد تم الحكم على مسلسل دنيا تانية حكما غير صحيح استنادًا فقط على نهاية الحلقة الأولى التي لا تكفي لمعرفة باقى أحداث المسلسل”.

واستكمل: “فالرقابة أصدرت حكمها دون مشاهدة العمل بالكامل لذلك نرجو التريث فى اتخاذ القرارات لحين إثبات عكس ما ورد فى البيان الصادر من الرقابة على المصنفات الفنية”.

المجلس الأعلى للإعلام مسلسل دنيا تانية

ومن جانبه كان قد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية للفنانة ليلى علوي وذلك لعدم حصول الحلقة على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وتم إذاعتها بالتحايل.

وأكد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم، وجاء ذلك بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أوضح أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل، ولكن قناة النهار تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.

وأشار المجلس في بيانه الأخير إلى ضرورة التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، عدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض من الرقابة من المصنفات الفنية، وأنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، كما سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.

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مسلسل دنيا تانية الحلقة الأولى

يشار أن شاشة قناة النهار الفضائية عرضت أمس الجمعة مسلسل دنيا تانية الحلقة الأولى التي شهدت العديد من الأحداث القوية التي جعلت الجمهور ينتظر الحلقة الثانية لمعرفة ما حدث.

ويشارك في بطولة مسلسل دنيا تانية بجانب ليلى علوي عدد من النجوم مثل فراس سعيد، مي سليم، ليلى عز العرب، ومجدي كامل وأشرف زكي وآخرين.