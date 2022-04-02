3 فنانات تجسدن شخصية المرأة الصعيدية بدراما رمضان

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دوت الخليج يستعرض فنانات تجسدن شخصية المرأة الصعيدية بدراما رمضان

وفاء عامر

تظهر الفنانة وفاء عامر ضمن أحداث مسلسل جزيرة غمام عبر شاشة قناة الحياة الفضائية في دور مرأة صعيدية تدعى هلالة ولا تتحدث إلا بالحكمة والعدل.

ولم يكن مسلسل جزيرة غمام العمل الوحيد الذي تشارك به وفاء عامر ضمن موسم دراما رمضان، حيث تشارك أيضًا في بطولة مسلسل “راجعين يا هوى” مع خالد النبوي، بجانب مسلسل “بيت الشدة” الذي ينتمي لنوعية أعمال الرعب.

ميار الغيطي

تشارك الفنانة الشابة ميار الغيطي في بطولة مسلسل "جزيرة غمام" بدور صعيدي حيث يعد المسلسل عودة لها بعد غياب حوالي ثلاث سنوات عن الدراما.

وكانت آخر أعمال الفنانة ميار الغيطي عام 2019 حيث تزوجت وغابت فترة عن الدراما والتمثيل.

هبة عبد الغني

تجسد الفنانة هبة عبد الغنى شخصية امرأة صعيدية داخل أحداث مسلسل "جزيرة غمام" الذي سيعرض بدءً من اليوم السبت على شاشة قناة الحياة، فهي تظهر بدور "حسنة" زوجة "محارب" الشخصية التي يقدمها الفنان فتحي عبدالوهاب.

وتتميز شخصية هبة عبد الغني خلال الأحداث في شخصية سليمة الفطرة وأم وزوجة بسيطة جدا ولم يكن العمل الوحيد الذي تشارك به في رمضان حيث تظهر كضيفة شرف في مسلسل suits بالعربي.

مسلسل جزيرة غمام 2022

يضم مسلسل جزيرة غمام في بطولته كلا من مى عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولى، طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، محمد جمعة، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، هبة عبد الغنى، دينا أحمد وآخرين، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

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وتدور أحداث مسلسل جزيرة غمام في إطار اجتماعي صعيدي حول قصة "بيت شافع" وأبنائه حيث يدخلون في صراعات ومغامرات كما تكشف الأحداث عن مجموعة من القصص والحكايات التي تسلط الضوء على خلافات الأخوة.