برعاية وزارة الهجرة.. ملتقى شباب الخير للمصريين بالخارج يحتفي بـ يوم اليتيم

عقدت مؤسسة ملتقى شباب الخير للمصريين بالخارج للتنمية، تحت رعاية وزارة الهجرة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، احتفالية بمناسبة "يوم اليتيم"، تحت شعار "مافيش يتيم مابينا"، وذلك بالمدينة الشبابية بحي الأسمرات.

تأتي الاحتفالية، ضمن مبادرة "أصلك الطيب"، التى أطلقتها وزارة الهجرة، لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تحرص على الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا.

تعد الاحتفالية، هي الثانية على التوالى، والتي تقيمها المؤسسة ضمن أنشطتها، حيث شملت الاحتفالية مسابقات عديدة وهدايا وتوزيع مواد غذائية على الأيتام والمستحقين من الحضور، وكذلك وجبات غذائية، والمساهمة فى زواج 5 يتيمات من حى الأسمرات وتكريم عدد 30 أما مثالية، بالتعاون مع جمعيه أحباء مصر، وإهداء الأيتام شهادات تقدير وبطانيات وكراتين غذائية.

أحيى الحفل الفنان نجم برنامج فويس كيدز وسفير مؤسسة ملتقى شباب الخير الفنان يوسف فرج، وشاركته الفنانة شريهان عرفة، وتستهدف المؤسسة توزيع 1000 كرتونة غذائية، ضمن المبادرة ذاتها.

وفي ختام الفعاليات، توجه هانى كمال رئيس مجلس أمناء المؤسسة، من المصريين بالكويت بالشكر لوزارة الهجرة لدعمها الدائم ورعايتها لأنشطة المؤسسة، التى تهدف لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مثمنا جهود الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذى للمدينه الشبابية بحى الأسمرات، والدكتور عبد الحليم هارون مدير الموارد البشرية بالمدينة.

وكرمت المؤسسة رئاسة حى الأسمرات، ووزارة الداخلية، ونجوى الجميل، مدير إدارة التضامن الاجتماعى بالمقطم، وماجدة علي مدير الجمعيات بالمقطم، وتهانى البرتقالي رئيس جمعية أحباء مصر، واختتم اليوم بتكريم الحضور وصورة جماعية للحضور.

وقال محمود طلعت أمين صندوق المؤسسة إن الموسسة تسعى جاهدة لتوفير الموارد بهدف دعم حياة كريمة لأهالى القرى الفقيرة والعشوائيات، وأن مثل هذه الكرنفالات هدفها رسم البهجة والسرور على الايتام والأسر الأكثر احتياجا، خلال شهر رمضان المعظم ولدى المؤسسة خطة توزيع للمستهدف من الكراتين للأسر الأكثر احتياجا على محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والفيوم مرحلة أولى من خطة عام 2022 .