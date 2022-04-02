الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصرى الكبير على أكمل وجه

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصرى الكبير، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لمشروع المتحف المصرى الكبير، ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف، خاصةً ما يتعلق بقاعات وصالات العرض، وتجهيزات نقل وعرض القطع الأثرية فى أماكن عرضها الدائم بالمتحف.

ووجه الرئيس بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصرى الكبير على أكمل وجه، وليعكس العرض المتحفى عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة.

كما وجه الرئيس برفع كفاءة كافة المنشآت والمبانى فى المحيط الجغرافى للمتحف، بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متحف فى العالم وأيقونة ثقافية للإنسانية جمعاء.

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