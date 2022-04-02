رئيس الوزراء يستقبل رئيس «مايكروسوفت» لبحث مجالات التعاون

استقبل د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، السبت، براد سميث رئيس شركة "مايكروسوفت" ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والوفد المرافق له، ، لبحث مجالات التعاون.

ضم الوفد سامر أبو لطيف، رئيس شركة مايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا، وميرنا عارف، مدير عام مايكروسوفت مصر، وعدد من مسؤولي الشركة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ورأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية.

في بداية اللقاء، ثمّن الدكتور مصطفي مدبولي العلاقات المتميزة مع شركة "مايكروسوفت" التي تعود إلى أكثر من 25 عامًا، وذلك في مجال تطبيق التكنولوجيا في القطاعات لدعم النمو الاقتصادي وخطط التنمية في مصر، لافتًا إلى أنه يتابع بشكل شخصي أعمال الشركة الكبرى الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بإنشاء مركز بيانات للشركة في مصر.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود نقاشات جادة بين الحكومة المصرية وشركة مايكروسوفت لإنشاء مثل هذا المركز في مصر، لافتاً إلى أن الحكومة على استعداد لتوفير كل سبل الدعم الممكن من أجل تحقيق ذلك، معرباً عن أمله أن تثمر المناقشات الجارية عن توقيع اتفاق في هذا الشأن، وأن تحتضن مصر واحداً من أكبر المراكز الإقليمية لشركة "مايكروسوفت"، لافتاً إلى أن ملف التحول الرقمي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، ويحظى باهتمام كبير من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

من جانب آخر، ثمن مصطفي مدبولي رغبة شركة "مايكروسوفت" دعم رئاسة مصر المرتقبة للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27، مستعرضا التحضيرات الفنية واللوجستية التي تقوم بها مصر استعدادا للاستضافة، مشيرًا إلي أن مصر اتخذت إجراءات جادة من أجل بلورة "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، وأنها بصدد إطلاق النسخة المحدثة من مساهماتها المحددة وطنيًا وفقاً لاتفاقية باريس لتغير المناخ خلال الفترة القليلة القادمة.

من جانبه، أعرب براد سميث رئيس شركة "مايكروسوفت" عن امتنانه للشراكة الطويلة مع الحكومة المصرية على مدار الـ25 عاماً الماضية، لافتًا إلى أنها كانت تجربة ثرية ومفيدة، قائلاً: لقد استفادت شركة مايكروسوفت من تواجدها بمصر على مدار الفترة الماضية.

وأبدي رئيس الشركة إعجابه بالتجربة المصرية في مجال التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن مصر وضعت رؤية طموحة لتحقيق هذا التحول واتخذت خطوات جادة من أجل تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة ملموسة.

واستعرض براد سميث مجالات التعاون مع مصر، لاسيما مجال بناء القدرات، والتحول الرقمي، والابتكار الرقمي وتطرق إلى المناقشات الجارية لإنشاء مركز البيانات، وسبل تشغيله بمصادر الطاقة المتجددة، كما أبدى تحمسه لمجالات التعاون الجديدة التي طرحها الجانب المصري خلال زيارته الحالية.

من جانب آخر، استعرض سميث مجالات عمل الشركة المتعلقة بقضايا المناخ والاستدامة، ومساهماتها في مؤتمرات المناخ السابقة انتهاء بمؤتمر جلاسكو في نوفمبر الماضي، معرباً عن تطلعه لدعم رئاسة مصر المرتقبة لمؤتمر المناخ، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون.