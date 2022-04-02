شيخ الأزهر يكشف أهمية الدعاء بأسماء الله الحسنى وكيفية التعبد بها

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحلول شهر رمضان المبارك، وكذلك هنأ شيخ الأزهر الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بحلول هذا الشهر الكريم

وقال شيخ الأزهر، في أولى حلقات برنامج "حديث الإمام الطيب" الرمضاني، إنه تم تخصيص حلقات الموسم الحالي عن أسماء الله الحسني، منوها أن الله تعالى أمرنا بالدعاء بأسمائه الحسنى، لافتا أن الله تعالى يقول في كتابه العزيز "وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا" ويقول أيضا "قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ".

وأشار إلى أن هناك أمر بدعاء الله بالأسماء الحسنى ، والإعراض عن من يعبث في هذه الأسماء سواء بالتغيير أو التبديل أو التحريف.

وذكر أن القرآن الكريم، تحدث عن أسماء الله الحسنى ولكن لم يذكر إحصاء أو عدد بشأنها، وجاءت السنة الشريفة بذكر حصر أعداد أسماء الله الحسنى ، فقال النبي "إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة"

وأوضح شيخ الأزهر، أن الدعاء والتقرب إلى الله بواسطة أسماء الله الحسنى ، فمن المعلوم أن الله ذات وله صفات وأفعال، ففيما يتعلق بذات الله وإثبات وجوده فهو متوقف على العقل ويأتي الإخبار مؤيد للعقل، لأن الله زود العقل بمحور يدور حوله كل التفكير، وهو ما يسمى بقانون السبب والمسبب أو العلة والمعلول، فحين يرى العقل كرسي جميل يعلم أن ورائه صانع ماهر، وبالتالي فلا يستطيع العقل أن ينكر أن لهذا الكون صانع.

وتابع: ذات الله سبحانه وتعالى يصل إليها العقل بمجرد أي تأمل بمظاهر الكون، منوها أنه بعد ذلك لا يقدر العقل على معرفة صفات الله أو أفعاله ، وبالتالي لأجل أن نعرف الله بصفاته وأفعاله، فالله تولى وصف نفسه في الكتب المنزلة، والأنبياء، فهو جل وعلا من أخبر عن نفسه ، فهذه هي النوافذ الوحيدة التي يطل العقل منها على صفات الله وأفعاله.

وأكد شيخ الأزهر، أن من هنا تأتي قيمة أسماء الله الحسنى، فمنها يعرف العقل صفات الله وأفعاله وكيفية عبادة الله، وما هو الممنوع التي لا يمكن وصف الله بها .

وأوضح، شيخ الأزهر، أن أسماء الله هي فعلا حسنى حين تسمعها، وحسنة حين يتأملها العقل ويشعر بها القلب، ففيها صفات الجمال، من العفو والغفران واللطف والرزق، فكل هذه المعاني يستريح الإنسان إليها ويطمئن بها.

كيف نتعبد بأسماء الله الحسنى ؟

وأشار شيخ الأزهر، إلى أن التعبد بأسماء الله الحسنى ، يكون بالدعاء إلى الله بكل اسم بما يناسب هذا الاسم، فعند الحاجة إلى الرزق ندعو الله باسم الرزاق.