الفريق أسامة عسكر يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لقبرص (صور)

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
والتقى الفريق أسامة عسكر خلال الزيارة بالرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس وذلك بحضور وزير الدفاع القبرصى وقائد الحرس الوطنى القبرصى وعدد من المسئولين وكبار قادة القوات المسلحة القبرصية حيث نقل له تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما نقل تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، فيما أشاد الرئيس القبرصى بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكرى المصرى القبرصى فى ضوء عمق الروابط التى تجمع بين البلدين، مثمناً الدور المصرى المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
والتقى الفريق أسامة عسكر بخارلامبوس بيتريدس وزير الدفاع القبرصى حيث أكد على ضرورة استمرار التنسيق بين مصر وقبرص لتحقيق المزيد من التعاون فى المجالات الدفاعية والأمنية والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، ومن جانبه أشار وزير الدفاع القبرصى على أهمية التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات بما يحقق الاستقرار فى المنطقة.
كما التقى خلال الزيارة بقائد الحرس الوطنى القبرصى وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون ولا سيما فى المجال العسكرى بين مصر وقبرص.
كما شهدت الزيارة عقد جلسة مباحثات بين الوفدين المصرى والقبرصى تناولت عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أعقبها زيارة الفريق أسامة عسكر للنصب التذكارى بمنطقة مقدينوتيسا حيث قام بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول.
تلاها زيارة لقيادة القوات البحرية القبرصية تضمنت جولة تفقدية لإحدى الوحدات البحرية القبرصية، كذلك زيارة مركز البحث والإنقاذ القبرصى، بالإضافة إلى زيارة قيادة القوات الخاصة القبرصية التى تخللها عرض تقديمى عن القوات الخاصة القبرصية وتنفيذ بيان عملى بواسطة عناصر القوات الخاصة القبرصية، أعقبه المرور على معرض الأسلحة، وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الزيارة بالمستوى الراقى والإمكانيات المتميزة التى تمتلكها القوات المسلحة القبرصية بمختلف أسلحتها وتخصصاتها.
حضر اللقاءات والزيارات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفريق أسامة عسكر يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لقبرص (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.