محافظ الشرقية يتفقد منفذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

إطمأن المحافظ على توافر كميات كبيرة من اللحوم الطازجة داخل المنفذ، مؤكداً أن الهدف من إقامة مثل هذه المنافذ هو خدمة محدودى الدخل والمواطن البسيط ومساعدتهم فى شراء احتياجاتهم من اللحوم بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك.
وأدار محافظ الشرقية حواراً مع عدد من المواطنين المتواجدين بالمنفذ للتعرف عن مدى رضاهم عن سعر وجودة اللحوم المعروضة بالمنفذ، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.
وأوضح المحافظ أن المحافظة قامت بالتنسيق مع عدد من كبار تجار الجملة لإقامة معارض وشوادر بمختلف مركز ومدن المحافظة لتقديم السلع الاستهلاكية واحتياجات شهر رمضان بأسعار مخفضة عن السوق وكذلك تزويدها بكميات من اللحوم الطازجة ومنتجات الألبان للتصدى للغلاء والوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجاً.
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