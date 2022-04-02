افتتاح وحدة السكتة الدماغية بمستشفى شبين الكوم التعليمى

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن هذه الوحدة ستخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة من وسط الدلتا، وستوفر عليهم عناء السفر إلى القاهرة، مما سيسهم فى إنقاذ حياة مريض السكتة الدماغية والتى تحتاج إلى التدخل العاجل والسريع.

وأوضح أنه تم توفير كافة الأجهزة والتجهيزات الطبية على أعلى مستوى وطبقا للمعايير العالمية.

من جانبه قال الدكتور محمد طاحون، مدير عام المستشفى، إن هذه الخدمة تستخدم فى تشخيص وعلاج أمراض الأوعية الدموية المخيه النادرة، وتم التنسيق والتعاون مع مستشفى المطرية التعليمى لتوفير الدعم والتدريب اللازم للأطقم الطبية.

وأضاف أن الوحدة دخلت الخدمة اليوم، وتم إجراء 3 حالات قسطرة مخيه لحالات تعانى من تمدد شريانى ووحمة وريدية شريانية، وضيق بالشريان السباتى، وقام بها أساتذة من الفريق الموجود بالوحده بقيادة الدكتور أحمد محمد عطية، والدكتور أحمد هانى الشافعى.