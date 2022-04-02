/689747/قبل-مواجهات-اليوم-تعرف-على-ترتيب-الدوري-الإسباني

يحل فريق ريال مدريد أمام نظيره سيلتا فيجو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الإسباني

ريال مدريد 66 نقطة

إشبيلية 57 نقطة

برشلونة 54 نقطة

أتلتيكو مدريد 54 نقطة

ريال بتيس 50 نقطة

ريال سوسيداد 48 نقطة

فياريال 45 نقطة

أتليتك بيلباو 41 نقطة

فالنسيا 40 نقطة

أوساسونا 38 نقطة

سلتا فيجو 36 نقطة

إسبانيول 36 نقطة

رايو فاليكانو 32 نقطة

خيتافي 32 نقطة

إلتشيه 32 نقطة

غرناطة 28 نقطة

قادش 27 نقطة

مايوركا 26 نقطة

ألافيس 22 نقطة

ليفانتي 19 نقطة.

حقق برشلونة الفوز على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 4/0، على ستاد "سنتتياجو بيرنابيو" ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

وسيطربرشلونة على معظم مجريات المبارة ، في غياب تام للاعبي ريال مدريد الذين لم يكونوا في يومهم، وتأثروا بشكل كبير بغياب كريم بنزيما الذي غاب للإصابة.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر المباراة، بالهدف الأول عن طريق بيير أوباميانج من خلال مجهود فردي مميز من عثمان ديمبيلي على الجبهة اليمنى أنهاه بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيير إيميريك أوباميانج برأسية قوية وضعت الكرة داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تيبو كورتوا.

ريال مدريد ضد برشلونة

جاء الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، عن طريق أروخو من خلال ركلة ركنية لبرشلونة على يسار مرمى ريال مدريد، نفذها عثمان ديمبيلي بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها رونالد أراوخو وحيدا دون أي رقابة دفاعية برأسية متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس تيبو كورتوا.

وفي شوط المباراة الثاني أستمر برشلونة في ضغطه وسجل فيران توريس الهدف الثالث بعد لعبه جماعية، أرسلها أوباميانج له بشكل مميز ليضعها توريس في الشاباك على يسار كورتوا الذي وقف ساكناً يتابع الكرة.