/689746/أبو-عايشة-الدولة-نجحت-بتوجيهات-السيسي-في-خفض-الأسعار-وضبط-الأسواق

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن النجاح الذي تحقق في مجال كبح جماح الأسعار والاستقرار، الذي يسود الأسواق بمختلف المحافظات، ويشعر به الجميع اليوم، يعود إلى سياسة ناجحة، اتبعتها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي لتوفير السلع منخفضة الثمن، بنسب ما بين 30% و50% في بعض الأحيان وكثرة منافذ بيع السلع وأهلا رمضان وغيرها، عبر منافذ وزارات الداخلية والزراعة والتموين وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، إضافة إلى التصدي الحاسم للمحتكرين.

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ونوه أبو عايشة، في تصريحات له اليوم، بما تحقق من انخفاض ملموس في الاسعار وتوافر مختلف السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وبالتعليمات التي وجه بها وزير التنمية المحلية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمحافظين بالمتابعة المستمرة، والجولات الميدانية لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع، وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال أيام شهر رمضان. والتوسع فى معارض "أهلاً رمضان" فى المدن والمراكز، بما يسهم بشكل جذري وملموس فى توفير السلع الأساسية للمواطنين، بالكميات والأسعار المناسبة ووجود عروض وتخفيضات حقيقية عن مثيلاتها في الأسواق.

أبو عايشة: الدولة نجحت بتوجيهات السيسي في خفض الأسعار وضبط الأسواق

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن ما يحدث من موجة غلاء وارتفاع في الأسعار مرتبط بالخارج أكثر من مصر، لكن مع ذلك الدولة لم تتوانى عن التدخل الحاسم لضبط الأسعار عبر آليات عدة. والعمل كذلك على دعم الأسر الأكثر احتياجا والفقراء والبسطاء عبر منظومة حماية اجتماعية فاعلة ومظلة واسعة يشيد بها الجميع.