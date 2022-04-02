/689745/النائب-عبدالوهاب-خليل-يشارك-فى-تجربة-كسر-الرقم-القياسى-لموسوعة-جينسويوجه-التهنئة-لـ-عمر-حجازى

دوت الخليج

وتقدم النائب عبدالوهاب خليل بالتهنئة للبطل المصري عمر حجازي على دخوله التاريخ وتحقيق رقمين قياسيين عالميين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية وعلى تضحيته وتحويله ما تعرض له من مأساه إلى مصدر إلهام ليس للشباب المصري فقط بل للشباب في جميع أنحاء العالم والتأكيد على أن العزيمة والإرادة بهما يستطيع الشخص تحقيق المستحيل ورفع اسم بلده عاليا بين الأمم.

واستطاع السباح المصري عمر حجازي دخول التاريخ بساق واحدة، محققاً رقمين قياسيين عالميين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية هما: أطول مسافة سباحة بنفس واحد بواقع 48.56 متر، وأطول مسافة سباحة بنفس واحد باستخدام الزعانف بواقع7.76 متر – كلاهما عن تصنيفات البتر الأحادي فوق الركبة.

النائب عبدالوهاب خليل يشارك فى تجربة كسر الرقم القياسى لموسوعة جينس..ويوجه التهنئة لـ «عمر حجازى»

وانتصر السباح المصري على ظروف قاهرة، فبعد أن قرر الانتقال الى سيناء ليبدأ حياة جديدة في بيت شاطئ ونقل مهام عمله فى أحد المصارف المصرية إلى تلك المنطقة، واجهه ما يعده أصعب تحد في حياته؛ حيث تعرض حجازي لحادث مروري أثناء قيادته لدراجة نارية فقد السيطرة عليها إثر حفرة في الطريق رمت به تحت عجلات شاحنة نقل تمر على الشارع.

النائب عبدالوهاب خليل يشارك فى تجربة كسر الرقم القياسى لموسوعة جينس..ويوجه التهنئة لـ «عمر حجازى»