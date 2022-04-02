مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأولى.. الاستعانة ببرنامج الدوم

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دوت الخليج يكشف مفاجأة الحلقة الأولى من مسلسل مكتوب عليا

مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأولى

أعلن صناع مسلسل مكتوب عليا للفنان أكرم حسني، ظهور أعضاء لجنة تحكيم برنامج الدوم الذي كان يعرض عبر شاشة قناة on الفضائية، وذلك ضمن أحداث الحلقة الأولى من المسلسل.

وكان قد صور الفنان أكرم حسني داخل استوديو برنامج الدوم كأحد المتسابقين في البرنامج، ضمن أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، وتم الاستعانة بـ حميد الشاعري، والموزع توما، وأمير طعيمة بجانب مقدم البرنامج يوسف عثمان.

وتدور فكرة الاستعانة بلجنة تحكيم الدوم ضمن أحداث المسلسل، في إطار مشاركة أكرم حسني برنامج مسابقات فنية، مما جعل صناع العمل يفكرون في أن يكون هذا البرنامج هو “الدوم” لاكتشاف النجوم والذي عرض على شاشة قناة ON، وحقق نجاح كبير مؤخرًا.

برنامج الدوم مسلسل مكتوب عليا

ومن جانبه المنتج كريم أبو ذكري قال في تصريحات سابقة له إن سيناريو المسلسل كان يحتوي على تقديم أكرم حسني بطل العمل للمشاركة في برنامج مسابقات قبل ظهور “الدوم”، وخلال التجهيزات التي جمعته مع الفنان أكرم حسني، والمخرج خالد الحلفاوي، كان قد بدأ عرض برنامج الدوم، ومن هنا ظهرت فكرة الاستعانة به.

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الأولى من مسلسل مكتوب عليا اليوم السبت الموافق له 2 إبريل أول أيام رمضان عبر شاشة قنوات dmc حصريًا، ومنصة شاهد وواتش ات الرقمية.

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ويعرض مسلسل مكتوب عليا يوميا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة dmc الفضائية في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد الساعة 12.30 صباحا، وللمرة الثانية الساعة 6 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة dmc دراما، ومنصات watch it وشاهد vip.

ويشارك أكرم حسني في بطولة مسلسل مكتوب عليا عدد من النجوم مثل أيتن عامر وهنادي مهنى وعمرو عبد الجليل وهلا رشدي وآخرين.