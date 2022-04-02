وزير الخارجية يجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الفرنسي

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ٢ أبريل الجاري، اتصالاً هاتفياً بنظيره الفرنسي "جان-إيف لودريان"، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المسارات وعدداً من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين ثمنا خلال الاتصال التطورات الإيجابية على صعيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث رحب شكري في هذا الإطار بنتائج زيارة وزير المالية والاقتصاد الفرنسي إلى مصر الأسبوع الماضي لمتابعة تنفيذ عدد من مشروعات التعاون القائمة والتوقيع على عدد من الاتفاقيات المهمة لتدشين مسارات جديدة من التعاون.

ناقش الوزيران خلال الاتصال كذلك آخر مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصادي الدولي، حيث أوضح شكري في هذا الإطار ما اتخذته مصر من خطوات لاحتواء تلك الآثار، داعياً فرنسا - في إطار رئاستها للاتحاد الأوروبي - لتقديم المساندة الاقتصادية والسياسية لمصر في إطار الاتحاد وكذا في إطار المؤسسات التمويلية الدولية، دعماً للجهود المصرية للتعامل مع الأزمة.

على صعيد آخر، كان وزير الخارجية سامح شكري قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع "آنالينا بيربوك" وزيرة الخارجية الألمانية، ركزا خلاله على سبل دعم العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، كما تم تناول تطورات القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي هذا الإطار، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا سبل العمل المشترك لتعزيز القدرات المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية المرتبطة بالأزمة.