مراكز العزيمة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تستقبل الشهر الكريم بالزينة الرمضانية

المتعافون من الإدمان يبتكرون فوانيس رمضان ومدفع الإفطار داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان احتفالا بقدوم شهر رمضان

حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق على توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان واستقبال شهر رمضان المبارك بمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق بالزينة الرمضانية والفوانيس.

وزينت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالفوانيس ومدفع الإفطار من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة ، ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافين داخل هذه المراكز ،حيث تمثل ورش التدريب جزء أساسي من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية

ويأتى ذلك ضمن استعدادات صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى خلال استقبال الأعياد والمناسبات ومنها شهر رمضان الكريم من خلال وضع المجسمات والزينة الرمضانية وتصاميم الإضاءة داخل مراكز العزيمة ،احتفالا بقدوم شهر رمضان الكريم ،حيث زينت المطاعم وصالات الألعاب الرياضية والحدائق بمراكز العزيمة بالزينة الرمضانية