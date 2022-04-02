السفير المصرى فى بنما يلتقى نائبة وزيرة الخارجية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير ياسر الشواف، سفير مصر فى بنما سيتى، بنائبة وزيرة الخارجية البنمية، مارتا جوردون، حيث ركز اللقاء على موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين، وسبل تدعيم العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية.





ومن جانبها، أكدت نائبة وزير الخارجية البنمية على ضرورة العمل نحو تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبنما، وذلك فى ضوء الثقل الإقليمى التى تتمتع به مصر، مبرزة سعى بلادها إلى الاحتفاظ بعلاقات شراكة قوية ودائمة مع مصر فى كافة المجالات.

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