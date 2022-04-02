اللغة العربية سهل.. 2.6 مليون طالب بـ رابعة ابتدائى يؤدون امتحانات الشهر

جدة - نرمين السيد - ويُطبق على طلاب الصف الرابع الابتدائى، نظام التعليم الجديد 2.0، الذى يستهدف الانتقال من المنهج السطحى إلى الفهم ومن التلقين لتنمية المهارات، وبالتالى تستهدف الامتحانات قياس نواتج التعلم ومدى استفادة الطلاب من المناهج الجديدة والتفاعل معها، إضافة إلى تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب.

ووفقاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، حرصت المدارس على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا من خلال تطبيق التباعد بين الطلاب، كما جرى استكمال اليوم الدراسى للطلاب بشكل طبيعى بعد أداء الامتحانات.

وألغت الإدارات التعليمية إجازة السبت فى جميع المدارس التى تطبق هذه الإجازة، تماشياً مع جدول الامتحان الذى وضعته الوزارة، بينما شددت التعليم على ضرورة حضور الطلاب الامتحانات للاستفادة منها ولأن درجاتها تُحتسب فى إطار درجات أعمال السنة للفصل الدراسى الثانى، كما وجهت المدارس باستمرار تطبيق قواعد الغياب والحضور على الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغيبين، والتى تشمل توجيه إنذار ثم الفصل، مع السماح بإعادة القيد حل تقديم ما يثبت وجود عذر قهرى للغياب.

وعبر صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بأولياء الأمور، أكدوا أن امتحان اللغة العربية اليوم سهلاً وفى إطار ما تعلمه الطلاب وتدربوا عليه خلال الفصل الدراسى، متمنين أن تكون باقى الامتحانات بنفس المستوى، لكنهم لا يزالون يطالبون وزارة التربية والتعليم باعتبار الوحدة الأخيرة فى مختلف المناهج "للاطلاع فقط"، وذلك رغم تشديد الوزارة فى أكثر من مناسبة على عدم الاستجابة لهذا الطلب، وتأكيدها أن منهج الصف الرابع الابتدائى مبنى على ما قبله ويُكمل ما بعده، وبالتالى فإن إلغاء أى جزء منه يخل بمنظومة التعلم المعدة للطالب.

وتستمر امتحانات شهرى مارس وفبراير لطلاب الصف الرابع الابتدائى، حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 أبريل 2022.

مواصفات امتحان شهرى فبراير ومارس للصف الرابع الابتدائى

ووفقا لكتاب دورى أصدرته وزارة التربية والتعليم، بشأن آلية عقد اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائى لشهرى فبراير ومارس للعام الدراسى 2021/2022، جرى دمج اختبارات شهرى فبراير ومارس باختبار واحد فقط، وهذه أبرز المعلومات عن الامتحانات:

-يؤدى الطلاب الامتحان فى المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس.

-يوضع الامتحان من بنك أسئلة وزارة التربية والتعليم.

-يضع الامتحانات موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية.

-كل مدرسة امتحان منفصل.

-عدد أسئلة الامتحان فى كل مادة 15 سؤالا.

-الامتحان من 30 درجة لكل مادة.

-زمن الامتحان 45 دقيقة لكل مادة.

-هذه الآلية تطبق على جميع المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات وأيضا بالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.

-تعقد اختبارات المواد خارج المجموع عن طريق المدرسة.

جدول الامتحان

وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائى كالتالى:

السبت 2/ 4/ 2022: اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد 3/ 4/ 2022: العلوم والمهارات المهنية.

الاثنين 4/ 4/ 2022: الدراسات الاجتماعية والتكنولوجيا ICT.

الثلاثاء 5/ 4/ 2022: اللغة الانجليزية.

الأربعاء 6/ 4/ 2022: الرياضيات.

مقررات الامتحان فى مختلف المواد.

اللغة العربية: المحور الثالث كاملا.

التربية الدينية: المحور الثالث+ من المحور الرابع العقيدة فقط حتى الدرس الثالث.

العلوم: الوحدة الثانية+ الوحدة الثالثة حتى النشاط رقم 7.

المهارات المهنية: المحور الثالث حتى الدرس رقم 10 (السلامة فى المنزل).

الدراسات الاجتماعية: الوحدة الأولى+ الوحدة الثانية حتى درس رقم 4.

التكنولوجيا ICT: المحور الثالث+ المحور الرابع حتى الدرس رقم 2.

اللغة الإنجليزية: الوحدات 7 و8 و9 و10 منهج Connect.

الرياضيات: باقى الوحدة السابعة+ الوحدة الثامنة+ الوحدة التاسعة حتى رقم 14.

التقييم بالألوان

ووفقاً للنظام التقييم الذى اعتمدته وزارة التربية والتعليم، بنظام التعليم الجديد 2.0، يجرى تقييم الطلاب وفقاً للألوان التالية:

1) اللون الأزرق: المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف والمهارات (الدرجة من 85 إلى 100).

2) اللون الأخضر: المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (الدرجة: 65 إلى أقل من 85).

3) اللون الأصفر: المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم (الدرجة من 50 إلى أقل من 65).

4) اللون الأحمر: المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم (الدرجة من 1 إلى أقل من 50).