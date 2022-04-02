الصحة: مصر حريصة على تشجيع حكومات إفريقيا فى الاستثمار بصناعة الدواء

جدة - نرمين السيد - استقبل القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقى، برئاسة الدكتور أجرى جون، لمناقشة وبحث سبل إنشاء مقر للوكالة الإفريقية للدواء (AMA)، فى مصر، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.





وأشار الوزير، إلى حرص مصر على تشجيع حكومات الدول الإفريقية على زيادة الاستثمار فى مجال صناعة الدواء، مؤكدا أن انضمام مصر للوكالة الإفريقية للدواء (AMA)، فى شهر يوليو 2021، كان له دور كبير فى توحيد التشريعات والقوانين الخاصة بتداول الأدوية وتسجيلها وتسعيرها بين الدول الإفريقية، لافتا إلى أن تخصيص مقر للوكالة فى مصر سيدعم التعاون المشترك ويزيد من فاعلية الدور المحورى للدولة المصرية بالقارة الإفريقية فى مجال صناعة الأدوية.

وأكد الوزير، حرص الدولة المصرية على أن يكون لوكالة الدواء الإفريقية، مقرا فى مصر، حيث تم تشكيل لجنة فنية من هيئة الدواء المصرية لاختيار مقرٍ مؤقت بمحافظة الجيزة على أن يكون هذا المكان، مشيرًا إلى أن مصر تسعى من خلال التعاون مع الـ (AMA)، لخدمة كافة الشعوب الإفريقية، وإمدادهم بالأدوية والأمصال واللقاحات، التى يتم إنتاجها فى مصر بعد تحقيق الإكتفاء الذاتى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير لفت إلى أن الدولة المصرية وقعت للانضمام إلى اتفاقية الدواء الإفريقية، ضمن 9 دول من القارة، وهو ما سينعكس على توطين صناعة الدواء وتبادل البحوث الدوائية، بما يعود بالنفع على كافة دول القارة.

وتابع أن الوزير، دعا وفد الوكالة الدواء الإفريقية، لزيارة وتفقد المقر المؤقت الذى تم اختياره ليكون مقرًا للوكالة بمصر، كما دعا الوفد لزيارة مستشفى الشيخ زايد التخصصى، للتعرف على آلية العمل داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان، والوقوف على مدى التطور الذى حققته الدولة المصرية فى الارتقاء بالمنظومة الصحية.

ومن جانبهم، أشاد وفد لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقى، بدور الدولة المصرية كأكبر دول القارة الإفريقية فى توطين صناعة الأدوية، معربين عن تطلعهم للتعاون مع الجانب المصرى فى مجالات صحية أخرى، نظرًا لما يشهده القطاع الصحى المصرى من تطور هائل.